ASELSAN'dan 177 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, "Silah Tespit Radarı" projesinin tedariki maksadıyla,176,9 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Milli Savunma Bakanlığı ile şirketimiz arasında,Türk Silahli Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 'Silah Tespit Radarı' projesinin tedariki maksadıyla 16 Aralık tarihinde,176 milyon 850 bin dolar bedelli sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan bugün tarihli izne istinaden yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı. AA

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