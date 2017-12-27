Aselsan hisseleri sert düşüş gösterdi

Aselsan hisseleri ikincil halka arz açıklamasının ardından sert düşüş gösterdi.

Aselsan hisseleri, şirketin ikincil halka arza hazırlandığını açıklamasının ardından güne keskin düşüşle başladı. Hisseler ilk işlemlerde yüzde 9.1 düşüşle açıldıktan sonra saat 10.08 itibariyle yüzde 6.2 ekside 30.40 liradan işlem görüyor. Aselsan yönetim kurulu dün yüzde 15.3'ü Borsa İstanbul'da işlem gören şirketin ikincil halka arzı için karar aldı ve genel müdürlüğe yetki verdi. İkincil halka arz, işlem gören hisse sayısını artıracağı için hisse fiyatı üzerinde düşüş baskısı yaratıyor.

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