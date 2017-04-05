ASELSAN ile BMC arasında 37 milyon avroluk sözleşme

​ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında toplam bedeli 37 milyon avro tutarında sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ arasında İç Güvenlik Kuvvetlerinin ihtiyacı kapsamında, SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi tedarikine yönelik olarak bugün toplam bedeli 37 milyon avro tutarında sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların bu yıl içinde tamamlanacağı ifade edildi. AA

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