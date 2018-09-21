Asgarî ücret 2 bin TL olsun

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Esnaf can suyu, işveren nefes kredisi istiyor. 6 milyon asgarî ücretli 1603 lira asgarî ücretle geçinmeye çalışıyor. Aralık ayındaki pazarlık 2 bin lira üzerinden başlasın” dedi.

Aralık sonunda yeni asgarî ücret belli olacak. Aralık öncesi Türk-İş’ten öncesinde dikkat çeken çağrı geldi. Ergün Atalay, domatesin 5 lira, üzümün 7 lira olduğunu, 1.5 ay önce 22 lira olan yağın da 40 liraya çıktığını ifade etti. Atalay, “Burası iktidarın ve muhalefetin ne kadar ülkesi ise işçinin de bizim de ülkemiz” diye konuştu.

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