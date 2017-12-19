Asgari ücret 2000 TL’den az olmamalı

CHP Niğde Milletvekilleri ve Emek Büroları Yöneticisi Ömer Fethi Gürer, CHP olarak 2000 TL altında bir asgari ücretin emekçilerin beklentilerini karşılamayacağını söyledi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çalışma Bakanı Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ı yani yaklaşık 6 milyon kişi asgari ücretli olduğunu ifade ediyor, ancak ülkemizde kayıt dışı çalışanlarında asgari ücret rakamı ile ilişkilendirmek gerekir. Ülkemizde sendikasız, örgütsüz çalışanların çoğunluğunun oluşturduğu ve 13 milyona yakın sigortalıdan yalnız grevli toplu iş sözleşmesi yapabilecek 1 milyon civarında işçi bulunduğu dikkate alındığında asgari ücretin önemi daha iyi kavranıp, görülebilecektir” dedi. 440 lira olan net asgari ücretin sendikaların açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının çok altında kaldığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, ‘’2008 yılında 414 ABD doları olan aylık asgari ücret halen 358 ABD Dolar civarına gerilemiştir. Sendikaların kamuoyuna her ay açıkladıkları verilere bakıldığında asgari ücret ile geçim olanağı imkânsız hale gelmiştir. Asgari ücretin az 2000 TL olması kısmen bir iyileştirme olacaktır” dedi. DHA

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