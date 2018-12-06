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7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Asgarî ücret enflasyonu bekliyor

06 Aralık 2018, Perşembe 17:15
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgarÎ ücret oranına ilişkin, “Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. EvvelÂ bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim.” dedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgarî ücret oranına ilişkin, “Kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvelâ bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim.” dedi. Atalay, işçi, iş veren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgarî Ücret Tespit Komisyonunun, 2019’da geçerli olacak asgarî ücreti belirlemek için yaptığı ilk toplantısı öncesi sendika genel merkezinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Malatya’da 17 Eylül’de katıldığı bir panelde asgarî ücretlinin ekonomik sıkıntı yaşadığını ve ücretin 2 bin lira olmasını talep ettiğini aktaran Atalay, isteğinin yeterli karşılığı bulmadığını söyledi. Atalay, patron ağırlıklı bir meclis ve sermaye ağırlı bir yapının bulunduğuna işaret ederek, “Biz asgarî ücretli, fakir fukara, bu ülkenin yüzde 70’iyiz. Bizim olmazsa olmaz kırmızı çizgimiz enflasyon oranı. Evvelâ bir enflasyon oranını görelim, sonra ona göre hareket edelim. İş veren ile bir arada olacağımızı düşünmüyorum. Gitmeden bir şey söylüyorum, ama onların bakış açısı belli. Önceden asgarî ücret desteği veriyorduk. Bu sene Türk-İş’in isteği şu, örgütlü olan yerlere bu destek verilsin. Örgütlü olmayan yerlere destek verilmesin. 81 vilayet içinde örgütlenmede en kötü vilayetler, Denizli ve Antalya. Türkiye’nin en çok işçi çalıştıran iki vilayeti örgütlenmede en sonda yer alıyor. Bu tablo bu ülkeye yakışmıyor.” diye konuştu.

Paranın hükmü kalmadı 

Bu sene ilk kez Asgarî Ücret Tespit Komisyonuna asgarî işçileri temsilen katılacak, Yalova Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez de biri Balıkesir’de üniversite 3’ncü sınıf öğrencisi diğeri liseyi yarıda bırakmış iki oğluyla yaşadığını söyledi. Görmez, “Oğluma forma aldım, ama hırkasını alamadım. ‘Onu da bir ay sonra alırım’ dedim. Kredi kartıyla geçinmeye çalışıyoruz. Okul yönetimi prosedür gereği sürekli oğlumu uyardığı için o da gurur yaptı ve okula gitmedi. Lise ikiden terk etti. Bunu bir tek ben değil, bütün asgarî ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. Forma bile alamadıklarını düşünüyorum. Enflasyon artışları, gelen zamlarla aldığımız paranın hükmü kalmadı.” diye konuştu.

 

Etiketler: asgari ücret
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