Asgari ücret için karar günü yarın

2018 yılı asgari ücreti yarın belirlenecek. CHP, asgari ücretin net 2 bin TL olması için kanun teklifi verdi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti yarın yapacağı toplantıyla belirleyecek.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği yarınki toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak.

Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.

CHP 2 bin TL için kanun teklifi verdi

Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile milletvekilleri Ömer Fethi Gürer, Fatma Kaplan Hürriyet ve Ünal Demirtaş, asgari ücretin net 2 bin lira olması için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Teklifte, "Asgari ücretlinin enflasyon sebebiyle cebinden bir yılda 500 lira eksilmiştir. Bu duruma Türk Lirası'nın değer kaybı da eklendiğinde alım gücünün daha fazla gerilediği açıktır. Asgari ücretin enflasyon kaynaklı olarak uğradığı kaybı karşılamaktan uzak kararlar, zaten açlık ve yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşamaya mecbur bırakılmış milyonlarca kişiyi daha da mağdur etmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Rakamı yüksek bulan bu ücretle geçinsin"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise, yeni yılda asgari ücretin net bin 893 lira 90 kuruş olması yönündeki tekliflerinde ısrar ettiklerini söyledi. Atalay, "İşverenin övünerek bahsettiği 2017 yılının asgari ücret rakamının hali ortada. Her kim bu rakamı yüksek buluyorsa, buyursun bu ücretle bir ay geçinsin" dedi.