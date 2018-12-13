Asgarî Ücret komisyonu toplandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgarî ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

İşçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti. Türk-İş olarak bir kişinin yaşama maliyetini Kasım ayında 2 bin 385 lira olarak hesapladıklarını hatırlatan Irgat, 2 bin lira gibi bir rakamın kamuoyunda yerleştiğini kendilerinin 2 bin liranın üzerinde bir değerlendirme yapılmasını arzu ettiklerini ifade ederek “Mevcut asgarî ücretle geçinebilmek için sihirbaz olmak lazım. Mevcut bin 603 liranın geçerliliğinin kalmadığını tüm kamuoyu biliyor.” değerlendirmesini yaptı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgarî ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık’ta Türk-İş’in ev sahipliğinde yapacak.