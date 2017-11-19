"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Asgari ücret net 2 bin lira olmalı

19 Kasım 2017, Pazar 12:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler. Bugün asgari ücret 1400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Emek Büroları'nca düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 2002'de kendilerine verilen rakamlara göre 387 bin taşeron işçinin bulunduğunu söyledi. 

Bu sayının 2 milyonu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, rakamı kimsenin bilmediğini söyledi. Kaç taşeron işçi bulunduğunun öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin iş güvencelerinin olmadığını savundu.

"Bunlar 21. yüzyılın modern emek köleleridir" diyen Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin ömür boyu asgari ücrete mahkum olduğunu söyledi.

Sendikalı olmayan taşeron işçilerin haklarını istemekten korktuğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Asgari ücret net 1500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler, bugün asgari ücret 1400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor. İtiraz edenlere şunu söylüyorum, bin 400 lirayı bir ay versinler, devletin müsteşarına, bakanına, cumhurbaşkanına, başbakanına versinler. 1400 lirayla bir ay geçin Allah aşkına. Ev kirası, dolmuş parası vereceksin, okul masrafını karşılayacaksın. Peki geriye ne kalıyor? Geriye bir şey kalmıyor."

"Bize bağlı belediyelerde taşeron işçilerin sendika kurmalarına hiçbir engel çıkarmadık" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda da en az net 2 bin lira olması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: " 'Bu parayı nereden bulacağız' diye yine bir gürültü kopacak biliyorum. 'Memleketimi batıracaksınız, işçiye 2 bin lira verilir mi?' diyecekler. Ben bunu da biliyorum. Son 15 yılda yurt dışındaki bir avuç faiz lobisine, sayısı 10'u geçmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faiz 145 milyar dolar. Bir avuç faiz lobisi, çoğu da Londra'da. Bunlara para buluyorsun, bu faizi veriyorsun. Oturuyorlar, ellerinde viski kadehi, ayak ayak üstüne atıyorlar, paraları getiriyorlar, yüksek faizi alıyorlar, keyiflerine bakıyorlar."

ERDOĞDU: EN KISA ZAMANDA NET 2 BİN LİRA OLMALI, VERGİ DIŞI BIRAKILMALI

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon karşısında hızla eriyen asgari ücret, en kısa zamanda net 2 bin lira olmalı ve vergi dışı bırakılmalı" ifadesini kullandı. 

Yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 10 ayda ekmek karşısında yüzde 5.7, dana eti karşında yüzde 6.2, koyun eti karşısında yüzde 15.2 oranında eridiğini belirten Erdoğdu, haberleşme ve konut hariç diğer tüm kalemlerde enflasyonun çift haneli sayılara ulaştığını belirtti.

Erdoğdu, şöyle devam etti: "Asgari ücret Türkiye'de temel ücrettir. Yani ücretli çalışanların gelir seviyesini belirleyen temel ölçüdür. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon karşısında hızla eriyen asgari ücret, en kısa zamanda net 2 bin lira olmalı ve vergi dışı bırakılmalı. Asgari ücretin 2 bin lira olması ücretler genel seviyesini ve ücretli çalışanların milli gelirden aldığı payı yükseltecektir. Bu vesileyle asgari ücretin 2 bin liraya yükseltilmesi bizim milyonlarca çalışana karşı sorumluluğumuzdur."

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    264. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mugabe, partisindeki görevinden alındı

    Emniyet'ten darbecilere 34 milyon liralık tazminat davası

    Yıldırım’dan özeleştiri: Fakülteler açılırken düşünülmemiş, her mezuna iş bulamayız

    'Cep herkülü'ne Yunan rakibinden duygusal veda

    5 bin 500 kilometre yol yürüdü, Müslüman oldu

    Helal pazarın yüzde 80'i gayrimüslimlerin

    Asgari ücret net 2 bin lira olmalı

    Kiliseye ‘Papaz camiye gitti’ diye yazdılar

    Üç meydanın adı da 15 Temmuz oldu

    Bir ay boyunca 3 milyar dolar satacak

    Dünya'daki balıkların yüzde 80'i yok olabilir

    Kömüre yüzde 35 zam geldi

    ABD’li General: Trump’a karşı çıkarım

    NATO Genel Sekreteri, Erdoğan'dan özür diledi

    Alarm zilleri çalıyor

    ABD'li savcılar hakkında soruşturma başlatıldı

    Naim Süleymanoğlu vefat etti

    Sırtında engelli çocuğuyla 7 kilometre yürüyor

    Saraybosnalı aileler 'adalet' bekliyor

    İsveç'te hoparlörle ezan okumaya izin

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Alarm zilleri çalıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ve siyasete devam etseydi...
    Merve İRİYARI

    Anne
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şeyda Sultan ZENGİN

    “Sadâkte Üstadım”
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Bu milletin Kemalizmle sorunu var
    M. Said BAYRAKLILAR

    Çocuğunu keşfet
    Risale-i Nur'dan

    Dünyevî dost ve rütbeler kabir kapısına kadar
    Faruk ÇAKIR

    Ne kadar demokrasi o kadar ekonomi
    Genel

    Bayram Yüksel'i rahmetle anıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.