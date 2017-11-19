Asgari ücret net 2 bin lira olmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücret net bin 500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler. Bugün asgari ücret 1400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP Emek Büroları'nca düzenlenen Taşeron İşçilik Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, 2002'de kendilerine verilen rakamlara göre 387 bin taşeron işçinin bulunduğunu söyledi.

Bu sayının 2 milyonu aştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, rakamı kimsenin bilmediğini söyledi. Kaç taşeron işçi bulunduğunun öğrenilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin iş güvencelerinin olmadığını savundu.

"Bunlar 21. yüzyılın modern emek köleleridir" diyen Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin ömür boyu asgari ücrete mahkum olduğunu söyledi.

Sendikalı olmayan taşeron işçilerin haklarını istemekten korktuğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Asgari ücret net 1500 lira olacak dedik, 'Parayı nereden bulacaksın' dediler, bugün asgari ücret 1400 lira civarında. Önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelecek. Buradan söylüyorum, asgari ücretin net, en az 2 bin lira olması gerekiyor. İtiraz edenlere şunu söylüyorum, bin 400 lirayı bir ay versinler, devletin müsteşarına, bakanına, cumhurbaşkanına, başbakanına versinler. 1400 lirayla bir ay geçin Allah aşkına. Ev kirası, dolmuş parası vereceksin, okul masrafını karşılayacaksın. Peki geriye ne kalıyor? Geriye bir şey kalmıyor."

"Bize bağlı belediyelerde taşeron işçilerin sendika kurmalarına hiçbir engel çıkarmadık" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, asgari ücret konusunda da en az net 2 bin lira olması gerektiğini söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti: " 'Bu parayı nereden bulacağız' diye yine bir gürültü kopacak biliyorum. 'Memleketimi batıracaksınız, işçiye 2 bin lira verilir mi?' diyecekler. Ben bunu da biliyorum. Son 15 yılda yurt dışındaki bir avuç faiz lobisine, sayısı 10'u geçmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği faiz 145 milyar dolar. Bir avuç faiz lobisi, çoğu da Londra'da. Bunlara para buluyorsun, bu faizi veriyorsun. Oturuyorlar, ellerinde viski kadehi, ayak ayak üstüne atıyorlar, paraları getiriyorlar, yüksek faizi alıyorlar, keyiflerine bakıyorlar."

ERDOĞDU: EN KISA ZAMANDA NET 2 BİN LİRA OLMALI, VERGİ DIŞI BIRAKILMALI

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon karşısında hızla eriyen asgari ücret, en kısa zamanda net 2 bin lira olmalı ve vergi dışı bırakılmalı" ifadesini kullandı.

Yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin 10 ayda ekmek karşısında yüzde 5.7, dana eti karşında yüzde 6.2, koyun eti karşısında yüzde 15.2 oranında eridiğini belirten Erdoğdu, haberleşme ve konut hariç diğer tüm kalemlerde enflasyonun çift haneli sayılara ulaştığını belirtti.

Erdoğdu, şöyle devam etti: "Asgari ücret Türkiye'de temel ücrettir. Yani ücretli çalışanların gelir seviyesini belirleyen temel ölçüdür. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyon karşısında hızla eriyen asgari ücret, en kısa zamanda net 2 bin lira olmalı ve vergi dışı bırakılmalı. Asgari ücretin 2 bin lira olması ücretler genel seviyesini ve ücretli çalışanların milli gelirden aldığı payı yükseltecektir. Bu vesileyle asgari ücretin 2 bin liraya yükseltilmesi bizim milyonlarca çalışana karşı sorumluluğumuzdur."