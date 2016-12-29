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Asgari ücret vergi dilimine girmeyecek

29 Aralık 2016, Perşembe 19:06
Başbakan Binali Yıldırım, Ocak ayından sonra bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2017 yılında vergi dilimine girmeyeceğini söyledi.

Genç İşadamları Konfederasyonu'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Ocak ayından sonra bin 404 TL olarak belirlenen asgari ücretin 2017 yılında vergi dilimine girmeyeceğini açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETTE VERGİDEN KAYIP OLMAYACAK"

Başbakan Yıldırım'ın asgari ücretle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Asgari ücret yeni yılda bin 404 lira olarak belirlendi ve bakanımız tarafından açıklandı. Orada bir yola gittik. Yılın yarısında şu kadar verelim yerine yıl boyunca geçerli bir rakamda mutabık kaldık ve açıkladık. Ama bunu yaparken 2 tane güzellik yaptık. Birisi geçen yıl olduğu gibi bu sene de işverenin prim yüküne katkı sağlamaya devam edeceğiz. Sizin bu asgari ücretten kaynaklanan maliyetinizin bir kısmını biz karşılayacağız. Bunun devlete karşılılığı 10 milyar lira. Bu iş için ayırdık. Bununla da yetinmedik yılın vergi diliminden dolayı senenin son 3 ayında asgari ücretin altına düşüyor bazı ücretler. Bunu da karşılamaya karar verdik. Bin 404 lira Ocak'ta da aynı olacak, Aralık'ta da aynı parayı alacak. Vergiden bir kayıp olmayacak. O farkı biz Maliye Bakanlığı marifetiyle karşılayacağız."

KESİNTİ YOK

Başbakan Yıldırım'ın açıklamasına göre, 2017 yılında bin 404 lira olacağı açıklanan asgari ücrette kesinti yapılmayacak. Çalışanın eline yıl boyunca her ay net bin 404 TL geçmiş olacak.

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  • yasin

    30.12.2016 10:58:28

    Yüzde 15 için gelir vergisi matrahı sınırı 12600 den 13000 e çıkmış. Yaklaşık yüzde 3,2 artmış. Memura 2017 için yüzde 3+3 zam var. Eskiden bu sınırı göremezdik. Şimdi kasımda görüyoruz. Maaş zammı ile aynı oranda artmalı diye düşünüyorum.

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