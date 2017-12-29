Asgari ücret yine hayal kırıklığı

Asgari ücret 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Asgari ücret desteğimizi 2018 yılında da sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Jülide Sarıeroğlu tarafından yapılan açıklamaya göre 2018 yılında asgari ücret, yüzde 14.2 artışla, brüt 2029, net 1.603 lira olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu; "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek." dedi. AA - DHA *** Okumak için tıklayınız: Açlık ve yoksulluk sınırı yükseldi

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