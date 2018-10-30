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30 EKİM 2018 SALI - YIL: 49

AsgarÎ ücretin 5’te biri vergiye

30 Ekim 2018, Salı 16:57
MalÎ müşavir Mustafa Tan, asgarÎ ücretlinin yıllık kazancının beşte birinin gelir vergisine gittiğini söyledi.

Çin’in kişisel gelir vergisinde indirime gitmesinin ardından konuşan Malî Müşavir Mustafa Tan, Türkiye’de de benzer bir şey yapılmasının tek başına yeterli olmayacağını ifade etti.

İndirimin, alt ve orta gelir grubunda geçici süreliğine alım gücünü arttıracağını dile getiren müşavir, yıllık 14 bin 800 liraya kadar olan kazançta yüzde 15, 19 bin 200 lira için yüzde 20, 86 bin lira için yüzde 27, daha fazlası için de yüzde 35 gelir vergisi ödendiğine dikkat çekti. Tan, gelir vergisinin Türkiye’de ikamet eden gerçek kişilerin elde ettiği kazançlar üzerinden ödediği dolaysız vergi olduğunu belirterek “Maaş artıkça ödenen vergi de artıyor. Örneğin, asgarî ücretle çalışanın yıllık kazancı 19 bin 200 lira. Bunun yüzde 20’sini gelir vergisi olarak ödüyor” dedi.

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TESK’ten bankalara çağrı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ülkenin önemli bir süreçten geçtiği bu dönemde, dayanışma içinde olunması gerektiğini belirterek, “Her kesim elini taşın altına koyarak, en az yüzde 10 indirime gidip enflasyonla mücadeleye katkı sağlıyor. Bu katkıyı herkesten önce bankaların koyması gerekir. Çünkü yaşa ve yaşat felsefesini en çok bankalar uygulamalı. Esnaf ayakta kaldığı sürece bankaların kârı vardır. Esnaf olmazsa bankalar da yok olur” ifadesini kullandı. Bazı bankaların ipotek değeri düşmesini bahane ederek kredileri geri çağırmasının ya da ek teminat istemesinin etik olmadığını vurgulayan Palandöken, “Bankaların kredi vermemek için bahane üretmesi doğru değil.” değerlendirmesinde bulundu.

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Dolar 3 ayın en düşüğünde

Önceki gün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050’ye kadar gerileyen dolar/TL, dün ilk işlemlerde 5.55 seviyelerinden güne başladı. Düşüş eğilimini sürdüren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu dün yaklaşık üç ayın en düşük seviyesi olan 5.5050’ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.55 civarında güne başladı. Yeniden yönünü aşağı çeviren kur, 5.50 seviyesinin altını gördü. Euro ise 6.25 seviyesine kadar indi. 

Etiketler: asgari ücret
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