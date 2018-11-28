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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Asgari ücretli işçi 'nasıl geçindiğini' anlatacak

28 Kasım 2018, Çarşamba 14:52
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü ilk toplantısını gerçekleştirecek.

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Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Asgari ücretli işçi nasıl geçindiğini anlatacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle asgari ücretlilerin kayıplarına dikkati çekerek, asgari ücretin ekim ayından itibaren 2 bin liraya yükseltilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayındaki görüşmelerinin de mevcut asgari ücret üzerinden değil 2 bin lira üzerinden yapılmasını gündeme getirmişti.

Atalay, geçen hafta, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yer alacak Türk-İş heyeti konusunda da değişikliğe gideceklerini belirterek, "Asgari Ücret Tespit Komisyonunda bu yıl ilk kez bir asgari ücretli işçi de yer alacak. İşçi arkadaşımız komisyon üyelerine asgari ücretle nasıl geçindiğini anlatacak." açıklamasını yapmıştı.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

AA

Etiketler: asgari ücret
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