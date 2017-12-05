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Asgari ücretli yoksullaştı

05 Aralık 2017, Salı 17:38
BİSAM tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı raporuna göre asgari ücretin vergi dilimi ve enflasyon dolayısıyla yaşadığı alım gücü kaybı yüzde 4.6 seviyesine ulaştı.

Birleşik Metal İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı raporu asgari ücretin vergi dilimi ve enflasyon nedeniyle yaşadığı alım gücü kaybını ortaya koydu Kasım 2017 Dönem Raporu’nda, asgarî ücretin geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan yüzde 7.9’luk artışla AGİ (Asgarî Geçim İndirimi) dahil bin 404 lira seviyesine ulaştığı hatırlatılarak, vergi dilimi dolayısıyla işçilerin eline Eylül ayından bu yanan 75.5 lira daha az geçtiğine dikkat çekildi. Buna göre asgarî ücretlinin eline son üç aydır AGİ dahil bin 346 lira geçiyor. Torba yasa ile aradaki kayıp işçilere geri ödenecek. Ancak asgarî ücretlinin kaybı vergi diliminden kaynaklanan kayıpla sınırlı değil.  

Alım gücü kaybı yüzde 4.6 seviyesine ulaştı 

TÜİK tarafından Kasım 2017 için enflasyon (TÜFE) oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti. Buna göre asgarî ücret vergi kaybı dahil enflasyon karşısında alım gücünü yüzde 9.6 seviyesinde kaybetti. Vergi diliminden kaynaklı olarak yaşanan kayıp telafi edilse bile asgarî ücretlinin enflasyon karşısında alım gücü kaybı yüzde 4.6 seviyesine ulaştı. Gıda enflasyonu karşısında kayıp ise vergi dilimi dolayısıyla yaşanan gelir kaybı dikkate alınırsa yüzde 11.8’e ulaştı. 

‘’Sepetini 1 kilo eksik dolduruyor’’

Vergi dilimi kaybı telâfi edilse bile asgarî ücretlinin alım kaybı yüzde 6.8 olacak. Buna göre asgarî ücretli gerçek ücretli ile Aralık 2016 tarihinde 10 kilograma doldurduğu gıda sepetini, Aralık 2017 tarihinde dokuz kilogram ile bir kilogram eksik doldurabiliyor. Asgarî ücretlinin alım gücü, enflasyon karşısında, sebzede yüzde 14, süt, peynir ve yumurta grubunda yüzde 13, meyvelerde yüzde 12, yağlarda yüzde sekiz azaldı. Bu kayıp vergi dilimindeki azalışla beraber, sebzede yüzde 18, süt, peynir ve yumurta grubunda yüzde 17, meyvede yüzde 17 olarak hissedildi.  Asgarî ücretli geçtiğimiz yılın aynı ayına göre alım gücünü enflasyon karşısında (vergi dilimi kaybı dahil) ette yüzde 5.9, balıkta yüzde 18.9, kirada 6.6 oranında kaybetti.

Gizli yoksullaşma yüzde 8.7

BİSAM tarafından Kasım 2003-Kasım 2017 dönemlerine göre gizli yoksullaşma oranları da hesaplandı. Gizli yoksullaşma genel enflasyon rakamları ile farklı gelir gruplarının enflasyonlarının arasındaki farktan kaynaklanan ve kayıtlara yansımayan yoksullaşma düzeyini ortaya koyuyor. Buna göre son 14 yıllık dönemde (Kasım 2003-Kasım 2017) gizli yoksullaşmayı en yoğun olarak yaşayanlar, işteki duruma göre yüzde 10.2 ile “Yevmiyeliler”, mesleğe göre yüzde 8.8 ile “Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar”, temel gelir kaynağına göre yüzde 9.4 ile “Diğer Transferlerle Geçinenler” oldu. Enflasyon nedeniyle yaşanan gizli yoksullaşma, en yoksul yüzde 20 için yüzde 8.7 seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın en zengin yüzde 20 için gizli yoksullaşma yüzde 4.8 oldu.

DHA

Etiketler: asgari ücret
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