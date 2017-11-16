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16 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor

16 Kasım 2017, Perşembe 11:34
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücretini belirlemek için aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Toplantıda, işçi ve işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak.

Doğrudan 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri, aralık ayının ilk haftasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Bakanlıktaki toplantının ardından Türk-İş ve TİSK'in ev sahipliğinde de toplantılar yapacak Komisyon, son toplantısını aralık ayı bitmeden Bakanlıkta yaparak 2018 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Asgari ücret masasında işçileri temsil eden Türk-İş, yıl sonu enflasyon oranı ile bir işçinin net yaşam maliyetini gündeme getirecek, işverenleri temsil eden TİSK ise devletin işverenlere işçi başına verdiği aylık 100 liralık asgari ücret desteğinin 2018'de devam ettirilmesini isteyecek.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanan komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net bin 404 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Kapıcılarda ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

AA

Etiketler: asgari ücret
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