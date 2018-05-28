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Asıl fatura seçimden sonra

28 Mayıs 2018, Pazartesi 22:56
İktisatçı-gazeteci İbrahim Kahveci, “24 Haziran’a kadar vatandaş çok bir şey hissetmeyecek. Ancak ekim, kasım gibi önce reel sektör ve vatandaş üzerinde etkisi hissedilecek. Sonra da iflaslar gelecek” dedi.

İktisatçı-gazeteci İbrahim Kahveci, “24 Haziran’a kadar vatandaş çok bir şey hissetmeyecek. Ancak ekim, kasım gibi önce reel sektör ve vatandaş üzerinde etkisi hissedilecek. Sonra da iflaslar gelecek” dedi. Diken’den Minez Bayülgen’e konuşan İktisatçı-gazeteci İbrahim Kahveci, 24 Haziran seçimi gündemini meşgul eden ekonomi konusuna dair çarpıcı tespitler yaptı. 16 yıldır her seçim döneminde yurt dışından oluk oluk para geldiğini belirten Kahveci, artık bu paranın gelmediğini, gelmediği için de ekonomi artık yürümediğini, yabancıdan alınan borçla yaşamaktan yatalak hale geldiğimizi ve şimdi de yataktan düştüğümüzü söyledi.

Vatandaş Ekim Kasım’da hisseder

Yabancı yatırımcının korkudan gittiğinin altını çizen Kahveci, “Serbest piyasa ekonomisinin kurallarından koparsanız para gelmez. Üstelik gelmiş olan yabancı yatırımcı da gidiyor çünkü onları da korkuttuk. İnsanlar, daha fazla zarar etmemek için Türkiye’yi terk ediyor” derken bunu vatandaşın ne zaman hissedeceğine dair ise, “Finansal göstergelerdeki bozulma vatandaşı henüz etkilemedi. 24 Haziran’a kadar vatandaş çok bir şey hissetmeyecek. Ancak ekim, kasım gibi önce reel sektör ve vatandaş üzerinde etkisi hissedilecek. Sonra da iflaslar gelecek” ifadelerini kullandı. 

16 yılda hangi fabrika kuruldu?

Kahveci, Cumhuriyet döneminde biriken varlıkları sattığımızı, bugünse barajları, elektrik santrallerini satttığına dikkat çekerek, “70 ve 80’li yıllarda Türkiye buzdolabı, televizyon otomobil, fabrikaları kuruldu. En son Mesut Yılmaz döneminde Ford otomobil fabrikası kurulmuştu. Turizm yatırımlarıysa Turgut Özal’lı yıllarda yapıldı. Bugün ihracat, hep eskiden kurulan fabrikalarla yapılıyor. 16 yıllık AKP iktidarı döneminde hangi fabrika kuruldu? Bulan varsa bana da söylesin. Doğru dürüst bir fabrika kurulmadı tabii. Fabrikalar sadece kapasite artırdı. TL, değer kaybediyor, kur yükseliyor ancak ihracat artmıyor; ithalat da azalmıyor. Yani biz kur değişkenliğine göre ithalat ve ihracat değişimini de kaybettik. Gelir dağılımı çok bozuldu” sözlerini sarfetti.

Etiketler: ibrahim kahveci, seçim, ekonomik sistem
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  • HÜSEYİN İLHAN

    29.5.2018 06:21:52

    AKP varsa-yoksa inşaat işlerine yatırım yapıyor ve yaptırıyor.Halbuki inşaat yatırımları ülkenin milli gelirinin atıl değerlendirilmesinden başka bir şey değildir. Mesela BURSA şehrimiz ülkemizin CARİ FAZLALIK VEREN YEGANE ŞEHRİDİR. BURSA da ihracat yapan firmaların % 99 nu merhum DEMİREL zamanında yapılmış yatırımlar olan OTOMOBİL FABRİKALARI ve önce bu fabrikalara sonra ise dünya ya parça üreten yan sanayi ile bu başarıyı yakalamışlardır. AKP nin BURSA mıza ise en büyük yatırımı ise DOĞANBEY KENTSEL CİNAYETİ ile B.B.ŞEHİR STADYUMU SOYGUNUDUR.Tüm bu inşaat işlerinde AKP nin yaptığı hortumlamaları ise bizzat İSTİFA ETTİRİLEN BAŞKANIN YERİNE ATANAN B.ŞEHİR BELEDİYE MEMURU İFŞA VE İTİRAF ETMİŞTİR.

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