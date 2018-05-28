Asıl fatura seçimden sonra

İktisatçı-gazeteci İbrahim Kahveci, “24 Haziran’a kadar vatandaş çok bir şey hissetmeyecek. Ancak ekim, kasım gibi önce reel sektör ve vatandaş üzerinde etkisi hissedilecek. Sonra da iflaslar gelecek” dedi.

İktisatçı-gazeteci İbrahim Kahveci, “24 Haziran’a kadar vatandaş çok bir şey hissetmeyecek. Ancak ekim, kasım gibi önce reel sektör ve vatandaş üzerinde etkisi hissedilecek. Sonra da iflaslar gelecek” dedi. Diken’den Minez Bayülgen’e konuşan İktisatçı-gazeteci İbrahim Kahveci, 24 Haziran seçimi gündemini meşgul eden ekonomi konusuna dair çarpıcı tespitler yaptı. 16 yıldır her seçim döneminde yurt dışından oluk oluk para geldiğini belirten Kahveci, artık bu paranın gelmediğini, gelmediği için de ekonomi artık yürümediğini, yabancıdan alınan borçla yaşamaktan yatalak hale geldiğimizi ve şimdi de yataktan düştüğümüzü söyledi.

Vatandaş Ekim Kasım’da hisseder

Yabancı yatırımcının korkudan gittiğinin altını çizen Kahveci, “Serbest piyasa ekonomisinin kurallarından koparsanız para gelmez. Üstelik gelmiş olan yabancı yatırımcı da gidiyor çünkü onları da korkuttuk. İnsanlar, daha fazla zarar etmemek için Türkiye’yi terk ediyor” derken bunu vatandaşın ne zaman hissedeceğine dair ise, “Finansal göstergelerdeki bozulma vatandaşı henüz etkilemedi. 24 Haziran’a kadar vatandaş çok bir şey hissetmeyecek. Ancak ekim, kasım gibi önce reel sektör ve vatandaş üzerinde etkisi hissedilecek. Sonra da iflaslar gelecek” ifadelerini kullandı.

16 yılda hangi fabrika kuruldu?

Kahveci, Cumhuriyet döneminde biriken varlıkları sattığımızı, bugünse barajları, elektrik santrallerini satttığına dikkat çekerek, “70 ve 80’li yıllarda Türkiye buzdolabı, televizyon otomobil, fabrikaları kuruldu. En son Mesut Yılmaz döneminde Ford otomobil fabrikası kurulmuştu. Turizm yatırımlarıysa Turgut Özal’lı yıllarda yapıldı. Bugün ihracat, hep eskiden kurulan fabrikalarla yapılıyor. 16 yıllık AKP iktidarı döneminde hangi fabrika kuruldu? Bulan varsa bana da söylesin. Doğru dürüst bir fabrika kurulmadı tabii. Fabrikalar sadece kapasite artırdı. TL, değer kaybediyor, kur yükseliyor ancak ihracat artmıyor; ithalat da azalmıyor. Yani biz kur değişkenliğine göre ithalat ve ihracat değişimini de kaybettik. Gelir dağılımı çok bozuldu” sözlerini sarfetti.