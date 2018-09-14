AVM’ler: Borçlar da TL’ye çevrilsin

Türk lirasının değerinin korunmasıyla amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’In karraıyla, döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

Bu kararla gözlerin çevrildiği en önemli yerlerden biri AVM’ler oldu. Alınan kararla ilgili, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın düzenlemesini bekleyeceklerini belirterek, “En hassas iki noktadan biri; AVM’lerin büyük bölümünün Türk bankalarına, 15 milyar doların üzerinden döviz kredisi borcu var. Dolayısıyla borcun ifası için dövizle borcu olanların istisna dışında tutulması ya da bu borçların da TL’ye çevrilmesi gerekir. İkinci olarak Türkiye’ye 17 milyar dolarlık yabancı yatrımcı gelmiş. Onların iştahını kaçırmamak, ürkütmemek gerekir. AVM’ye gelen yabancı yatırımcı doğrudan yabancı sermayenin yüzde 10’unu oluşturuyor.” dedi.