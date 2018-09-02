‘AVM sahipleri telefonlarımıza çıkmıyor’

UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, AVM’lere yapılan TL kullanma ve kuru sabitleme çağrısının karşılık bulmadığını, bazı AVM sahiplerinin telefonlara dahi cevap vermediğini açıkladı.

UFRAD Franchising Derneği 2 hafta önce, ‘ABD’nin dolar oyununa karşı, 15 Temmuz ruhu ile ekonomide milli mücadele’ kampanyası başlatmış ve AVM’lere TL’ye geçmeleri veya kuru sabitlemeleri çağrısında bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alışveriş merkezlerinde, evlerde ve dükkânlarda artık dövizle kiralama ve satış dönemine son vereceklerini açıklamıştı. Buna rağmen AVM sahiplerinden hala olumlu bir geri dönüş olmadığını belirten UFRAD Genel Başkanı Dr. Mustafa Aydın, “Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin” dedi. UFRAD Genel Başkanı Dr. Aydın, “Bizim feryadımızı Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak duydu ve gerekli adımları atmak üzere harekete geçti. Ancak AVM sahiplerinden hala net bir adım görmedik. Üyelerimizin telefonlarına bile çıkmayan AVM sahiplerini vicdanları ile baş başa bırakıyoruz. Unutmasınlar hepimiz aynı gemideyiz ve bu ülke hepimizin” şeklinde konuştu

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