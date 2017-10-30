Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı

Avrupa borsaları, şirket gelirlerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 değer kazanarak 393,91 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,09 değer kazanarak 13.229,57 seviyesine, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,39 değer kazanarak 22.752,89 puana çıktı. Öte yandan Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,01 değer kaybederek 5.493,63 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,23 değer kaybederek 7.487,81 puana geriledi. Euro/dolar paritesi ise (TSİ) 21.34 itibarıyla yüzde 0,20'lik yükselişle 1,1631 seviyelerinde işlem görüyor. AA

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