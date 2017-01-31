Ayakkabı ihracatı 700 milyon doları aştı

Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatının yarıdan fazlasını tek başına gerçekleştiren ayakkabı sektörü, 2016 yılında 708 milyon dolar ihracat yaptı.

2016 yılında 708 milyon 43 bin dolar ihracat yapan Türk Ayakkabı Sektörü tarihinde ilk kez Türkiye’nin deri ve deri ürünleri ihracatının yüzde 50’den fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Deri sektörünün ihracatı 2015 yılında 1 milyar 473 milyon dolar iken, ayakkabı ihracatı 671 milyon dolar olmuştu. 2015 yılında deri ve deri mamulleri ihracatından yüzde 45 pay alan ayakkabı sektörü, 2016 yılında ihracatını yüzde 5,4 arttırarak 708 milyon dolara ulaştı. 2016 yılında deri sektörünün toplam ihracatı ise bir önceki yıla göre yüzde 1,2’lik düşüşle 1 milyar 388 milyon 615 bin dolarda kaldı. Böylece, 2016 yılında deri ve deri mamulleri ihracatında ayakkabının payı yüzde 51’e yükseldi.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre; deri ve deri mamulleri ihracatında ayakkabı ihracatından geri kalan yüzde 49’luk payı deri konfeksiyon, yarı işlenmiş/bitmiş deri ve kürk ihracatı ve saraciye ürünleri gerçekleştirdi.

Ayakkabı ihracatı Ege Bölgesi’nde de zirveye çıktı

Ayakkabı ihracatı, Türkiye deri ve deri mamulleri ihracatının yarıdan fazlasını oluştururken, Ege Bölgesi’nden 2016 yılında yapılan 119 milyon 221 bin dolarlık deri ve deri ürünleri ihracatının yüzde 35’ini tek başına gerçekleştirdi ve deri konfeksiyon ürünleri ihracatını geride bırakarak birinci sıraya yükseldi.

Ayakkabı sektörünün son yıllarda ihracatta ciddi bir gelişim gösterdiğini belirten Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Galiko, 2016 yılında ayakkabı ihracatının Türkiye genelinde yüzde 51’lik paya ulaştığını, Ege Bölgesi’nde ise deri ve deri mamulleri ihracatında birinci sıraya yükseldiğini kaydetti.

Ayakkabı ihracatının performansını değerlendiren Galiko, “1995’ten itibaren dünya deri ticaretinde ayakkabının payının yüzde 55 olduğunu ifade ettim. Türkiye’deki deri sektörünün en büyük hedefinin ayakkabı ihracatı olması gerektiğini belirttim. Nitekim, 1995 yılında deri ürünleri ihracatında yüzde 10 pay alan ayakkabı sektörü, 2016 yılında deri ürünleri ihracatında yüzde 51’lik paya ulaştı. Bu da söylemlerimin doğruluğunu ortaya koydu. Türk ayakkabı sektörü kısa sürede ihracatta 1 milyar doları geçecek potansiyele sahip. 2016 yılında Rusya ile kriz yaşamamış olsaydık ayakkabı ihracatı daha parlak bir yılı geride bırakmış olacaktı. Avrupa Birliği, Rusya ve Ortadoğu pazarlarında yapılacak tanıtım çalışmalarıyla 2017 ya da 2018 yılında 1 milyar dolar barajını aşabiliriz” diye konuştu.

Ayakkabı ihracatında Irak ilk sırada

Türkiye’nin ayakkabı ihracatında 2016 yılında ilk sırayı 81 milyon 293 bin dolarlık tutarla Irak alırken, Almanya 44 milyon 143 bin dolarlık Türk ayakkabısı tercih etti. Suudi Arabistan ise 37 milyon 87 bin dolarlık ayakkabı ihracatı ile üçüncü sırada yer aldı.

2016 yılında Türk Ayakkabı Sektörü’nün ihracatını en fazla arttırdığı ülkelerin başında ise İran geldi. İran’a ayakkabı ihracatımız 2015 yılında 11 milyon 307 bin dolar iken, 2016 yılında yüzde 171.5’luk rekor artışla 30 milyon 702 bin dolara tırmandı.

Rusya’ya ihracat yüzde 59 geriledi

Rusya ile yaşadığımız uçak krizi Türkiye’nin Rusya’ya gerçekleştirdiği ayakkabı ihracatını 70 milyon 119 bin dolardan, 28 milyon 713 bin dolara indirdi. Türk Ayakkabı Sektörü, Rusya pazarında yüzde 59 kan kaybetti.

Türkiye’nin ayakkabı ihracatında Avrupa Birliği, 244 milyon 540 bin dolarlık tutarla toplam ihracatımızın yüzde 35’ine sahip oldu.

Ege Bölgesi’nin ihracatı 41 milyon doları aştı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2016 yılında 119 milyon 221 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ana ürün gruplarında ayakkabı ihracatı ilk kez birinci oldu. Ege Bölgesi’ndeki ayakkabı ihracatçıları 2016 yılında Türkiye’ye 41 milyon 148 bin dolar döviz kazandırdı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2006 yılındaki ihracatından yüzde 16 pay alan ayakkabı sektörü, toplam içerisindeki payını her yıl düzenli olarak arttırarak 2016 yılı sonunda yüzde 35’lik paya ulaştı.

Ege Bölgesi’nden yapılan ayakkabı ihracatında Almanya 6 milyon 579 bin dolarla birinci olurken, İngiltere 3 milyon 671 bin dolarla ikinci, İtalya ise 3 milyon 167 bin dolarlık tutarla üçüncü sırada yer aldı. Ege Bölgesi’nden 2016 yılında ayakkabı ihracatı yapılan ülke sayısı ise 84 oldu.

Ege Bölgesi’nden yapılan deri konfeksiyon ihracatı 38 milyon 548 bin dolar olurken, deri ve deri mamulleri ihracatındaki payı yüzde 32 oldu ve ilk kez ayakkabı ihracatının gerisinde kaldı. Yarı işlenmiş/bitmiş deri ve kürk ihracatı 34 milyon 791 bin dolar iken, deri saraciye ürünlerinin ihracatı 11 milyon 760 bin dolar oldu.