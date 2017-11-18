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18 KASIM 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Ayakkabı ihracatında yıl sonu hedefi 1 milyar dolar

18 Kasım 2017, Cumartesi 15:25
Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği (AYSAD) Başkanı Ömer Kadir Arpacı, ayakkabıda ihracatın 2016'da 708 milyon dolar olduğunu belirterek, bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Arpacı, ayakkabı sektöründe ithalatın geçen yıla göre aynı kaldığını söyledi.

Arpacı, "İhracat, 2016'da 708 milyon dolardı. Bu yılın sonuna kadar 1 milyar dolarlık ayakkabı ihracatı yapmayı hedefliyoruz. Yan sanayi olarak bakarsak, ihracatta kullanılan malzemenin yerli tedarik oranı yüzde 80. Ayakkabı üretiminde ithal malzeme oranı yüzde 10 gibi düşük bir oranda." dedi.

Dünyada ayakkabı sektörünün 140 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu belirten Arpacı, Türkiye ayakkabı sektöründe dünyada 7. sırada yer aldığını kaydetti.

Türkiye'de ihracat dahil ayakkabı sektörü hacminin 6-7 milyar dolar civarında olduğunu bildiren Arpacı, bu rakamın 5-5,5 milyar dolarını ayakkabı yan sanayicilerinin ürettiğini söyledi.

Arpacı, Türkiye'nin bu yıl en çok ayakkabı sattığı ülkenin Irak olduğunu, bu yıl geçen yıla kıyasla Rusya'ya ayakkabı ihracatının yüzde 120 arttığını hatırlattı.

2014'te ayakkabı ithalatına ek vergi geldiğini anımsatan Arpacı, bu uygulamanın sektöre katkı yaptığını, yurt içinde ayakkabı üretiminin artığını dolayısıyla yan sanayide de olumlu gelişmeler olduğunu aktardı.

Arpacı, Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı'ndaki (AYSAF) kullanım alanını geçen yıla göre yüzde 27 büyüterek 20 bin metrekareye ulaştırdıklarını,

fuar alanının artmasının diğer sektörler durgun iken ayakkabıcılık sektörünün canlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Fuara İran, Rusya, Gürcistan, Mısır, Hindistan, Fas ve Cezayir'den devlet yetkililerinin de katıldığını bildiren Arpacı, bazı temaslarda bulunmak üzere ayakkabı ihracatının çok zor olduğu ülkelerden Mısır'a yan sanayici iş adamlarıyla gideceklerini, Mısır'a ayakkabı ihracatını 7-8 katına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Dünyada ayakkabı modasının çok çabuk değiştiğini bildiren Arpacı, şunları kaydetti:

"Avrupa'da artık kullan-at ayakkabı gibi bir trend var. Ucuz ama modaya uygun ayakkabılar üretiliyor. Bir sezon giyilip atılıyor bu tür ayakkabılar. Yan sanayici için üretim artığı olumlu bir durum ama katma değer açısından kötü. Türkiye olarak biz kundura türü deri ayakkabıda dünyada iddialıyız. En çok ayakkabı üreten ve ihraç eden ülke Çin ama onlarda deri ayakkabı üretimi az." 

AA

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