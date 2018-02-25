Aydınlı üretici portakal ağaçlarını kesiyor

Aydın’da ürünlerinden kar edemeyen portakal üreticileri, ağaçlarını kesmeye başladı.

Nazilli ilçesi ve çevresinde yılda ortalama 12 bin ton portakal üretiliyor. ‘Washington’ cinsi ürünün hasadının sona ermesiyle portakallar depolara kaldırıldı

Portakalın tarladaki kilo fiyatı 40 ile 50 kuruş arasında değişiyor. Depodan satış ise 75-50 kuruş arasında.

İstanbul’daki halde portakal kalitesi ve türüne göre 1 liradan 3,5 liraya kadar alıcı bulabiliyor. Yine kentte markette ise portakalın kilogram fiyatı 2 lira ile 8 lira arasında. Ancak market bazında ortalama fiyat birçok yerde hemen hemen 3 lira.

Fiyat 18 yıldır aynı

Hal böyle olunca emeğinin karşılığını alamayan üretici de ağaçlarını kesmeye başladı.

Hamzallı Mahallesi’ndeki üreticilerden Ali Toprak, bahçesinden 250 portakal ağacı kesti.

Toprak, fiyatların kendisini tatmin etmediğini belirterek şunları söyledi: “2000 yılında portakalı 50 kuruşa sattık, hala aynı fiyat. Toplamasına 25 kuruş veriyoruz. Bu işin içinden çıkabilirsen çık. Biz de alternatif ürünlere geçmek için mecburen ağaçlarımızı kesiyoruz. Portakal para etmiyor, geliri kurtarmıyor” dedi. Toprak, kestiği portakal ağaçlarının yerine ayva fidanı dikti.

‘İki bahçemi söktüm’

Diğer bir üretici olan, aynı zamanda depo sahibi Türkay Öztürk ise şunları kaydetti: “Fiyatlar şu an tam sınırda, 75-80 kuruş arasında değişiyor. 1 lira bir beklentimiz var. Çok az para bırakıyor. Eğer 1 liraya satabilirsek, iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii burada portakalcılığın sorunları geçmişe dayanıyor. Türkiye’de zamanında çok plansız bir üretim yapıldı. Köyceğiz’den Hatay’a kadar narenciye üretildiği için pazarlamada sıkıntı yaşanıyor. Ürününü satamadığı için burada portakal ağaçlarını söken arkadaşlar oldu. Ben de iki tane portakal bahçemi söktüm. En büyük problemimiz plansız üretim.”