Ayhanlar Holding konkordato istedi

İstanbul Park Formula Yarış Pisti, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi mega projelerde yer alan Ayhanlar Holding konkordato ilan etti.

Sözcü’den Derin Gökçe’nin haberine göre, şirket Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato istedi. Mahkeme şirkete üç ay mühlet verdi. Ayhanlar Holding avukatı Ufuk Demir döviz kurundaki hızlı yükseliş sebebiyle konkordatoya başvurduklarını söyledi. Demir, “Ülkemizin maruz kaldığı, özellikle döviz kurundaki hızlı dalgalanma, faiz oranlarının yükselmesi ve akabinde bazı yatırımların durması ve hak edişlerin, ödemelerin yapılmaması devletimizin birçok projesinde imzası bulunan firmamızı malî anlamda zora sokmuştur.” ifadelerini kullandı.

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