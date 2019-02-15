Az tüketip, çok ödedik

Perakende satış hacmi aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 azaldı.

Perakende ciro ise aynı dönemde yüzde 9.6 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Aralık ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2.7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 9.5 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0.4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0.5 azaldı. Firmaların kasasına giren paranın (satış cirosu) artmasına rağmen sattıkları ürün miktarının (satış hacmi) düşmesi halkın tüketimi kesmesine rağmen fiyat artışları yüzünden daha çok para ödediği anlamına geliyor.

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