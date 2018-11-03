Azeri gruptan 60 milyonluk yatırım

Azerbaycan’ın önde gelen sanayici ailesi Zülfikarlı Grup, Türkiye’ye 60 milyon TL tutarında inşaat, makine üretimi ve gıda sektörüne yatırım yapacak.

Türkiye ekonomisine yönelik uzun vadeli yatırımlarına devam edeceklerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Zülfikarlı, “Halihazırda Turizm, Gıda, İnşaat, metal profil gibi alanlarda 2005 yılından bu yana Türkiye’ye yatırım yapıyoruz. Dost zor günde belli olur deyip kardeş ülke Türkiye’ye 60 milyon TL daha yatırım yapmaya karar verdik. Ekonomik durgunluk var deyip Türkiye’ye yatırım yapmayan yabancı yatırımcı fırsat trenini kaçırır” diye konuştu. Yeni yatırımlarla birlikte 100 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Zülfikarlı, “Yaptığımız yatırımlar nedeniyle devletimiz bize Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verdi. Tüm aile olarak 2019 yılını yatırım ve istihdam yılı ilan ettik. Türkiye’nin iyi gününde yanındaydık, burada para kazandık. Kötü gününde herkes gitse biz yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” dedi. Musa Aydın - İstanbul

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