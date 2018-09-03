Bakan’a şarbon soruları

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurtdışından ithal edilen hayvanlarda artış gösteren şarbon hastalığını ve diğer hayvan hastalıkları nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları, iki ayrı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’e yönelttiği soru önergelerinde “Kaç ilimizde halkımız hastalıklı ithal et riski altındadır, hayvan hastalıkları nedeniyle kaç yurttaşımız hayatını kaybetmiştir?” diye sordu. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Et ve Süt Kurumu’nun Brezilya’dan Kurban Bayramında satmak için ithal ettiği 3 bin 959 büyükbaş hayvanın 50’sinin şarbon sonucu telef olması ve hayvanların bulunduğu özel çiftliğin karantinaya alınmasının ardından, kamuoyunda oluşan endişeleri, Sivas’ta Şarbonlu hayvanın kesip tüketilmesi ile oluşan sorunları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yönelttiği soru önergeleri ile Meclis gündemine getirdi.

Şirket sahipleri kim?

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Brezilya’dan ithal edilen büyükbaş hayvanların şarbon sonucu telef olmasında, ithalat sürecinde ihmal olup olmadığının açıklanmasını istediği yazılı soru önergesinde ithalatı direk olarak Et ve Süt Kurumu mu yoksa kurum adına başka bir şirketin mi yaptığını sordu. İthalatın kurum adına başka bir şirket tarafından yapıldığı varsayıldığında şirket sahiplerinin kim olduğunun açıklanmasını isteyen Ömer Fethi Gürer, bu şirketin son bir yıl içinde kurum adına başka bir ithalat yapıp yapmadığını ve ithal edilen hayvanlardaki ölüm oranıyla ilgili bilgilerin verilmesini talep etti. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir’liye yönelttiği bir başka soru önergesinde ise ülkemizde son bir yıl içinde hastalık nedeniyle imha edilen hayvan istatistiklerinin açıklanmasını istedi.

İstanbul – Seyhan Şentürk