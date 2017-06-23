Bakan açıkladı: 1 milyon 100 bin eğitimli genç işsiz

​ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Türkiye'de 1 milyon 100 bin gencin işsiz olduğunu ifade ederek, "Bu gençlerimizin birçoğu da üniversite ve lise mezunudur. 1 milyon 100 bin eğitimli insanımızı alanlarında çok daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarını tamamlıyoruz. Bayramdan sonra eylem planlarımızı sizlerle paylaşacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'ne geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Müezzinoğlu, Koçak Farma ilaç fabrikasında incelemelerde bulundu. Bakan Müezzinoğlu daha sonra Ak Parti Tekirdağ Milletvekilleri Dr. Ayşe Doğan, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Koçak Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Ender Koçak, Koçak Farma Ceo'su Hakan Koçak ile birlikte üretim tesislerini gezdi.

'İNSÜLİNİ YERLİ SERMAYE HALİNE GETİRECEĞİZ'

Bakan Müezzinoğlu, üretim tesislerini gezdikten sonra konferans salonunda sektör temsileri ile bir araya gelerek, ilaç sektöründeki sıkıntılarını dinleyerek not aldı. Müezzinoğlu, "Türkiye’nin gelecek vizyonunda çok önemli yeri olan ilaç sektöründeki çalışanlarımızla iftar yapmak istedik. İki üç yıldır insülin konusunda sektör temsilerini üzdük, fakat bir taraftan da sahip çıktık. İnsülini yerli sermaye haline getireceğiz” dedi.

'BÜTÇEMİZ HER SENE DÜŞÜYOR’

Sektörde gerekli bütçelerinin her sene azaldığından bahseden Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Celayir ise, "1 katrilyon 150 trilyonluk teşvikle Türkiye ilaç sektöründe ilk adımını attı. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar doğrultusunda, 2023 vizyonunda tüketilen ilacın lira değerinin yüzde 60’ı olmalı diye bir hedefimiz var. Biz ise hala yüzde 45’leri geçemedik. Teşvikler ve benzeri yol açmalar bu sektörde var. Türkiye’de üretilen ilaçlara verilen bütçeler gittikçe azalmakta ve ithal ilaçlar kullanılmaktadır. Vatandaşların ihtiyaçları dahilinde olan ilaçları alıyoruz. Ancak, Türkiye’de Bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz doğrultusunda yerli ilaca öncelik verme gibi bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda eski Sağlık Bakanımız, yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu da bize gereken desteği verecektir. Sermayesi yüzde yüz yerli ürün olan firmalar, ilaç üretimi konusunda da gerekli teşvikleri beklemektedir. Bütçemiz her sene düşüyor. Bu yüzden yerli sermayeye olan ilaç yatırımlarını yeterli seviyeye çekememekteyiz" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 1 saate yakın sektör temsileri ile toplantı gerçekleştiren Bakan Müezzinoğlu daha sonra fabrika çalışanları ve protokol üyeleri ile birlikte iftar yaptı.

İftarın ardından konuşan Bakan Müezzinoğlu, ilaç sektörünün Türkiye’nin anlamlı ve değerli bir sektörü olduğunu söyleyerek, "Özellikle hükümetimizin stratejik alan olarak önemsediği bir sektördür. Türkiye ilaç sanayinde yaklaşık 25 milyara yakın bütçeyi kamu olarak bizler harcıyoruz. Vatandaşın cebinden ve özel sigortadan da karşılananlara baktığımız zaman 30 milyar liralık bir harcama görüyoruz. Bu harcama rakamının yüzde 55-60’ları ithal ettiğimiz ilaçlara ödüyoruz. Yüzde 45’ini ise kendi yerli ve milli üretimimizle karşılıyoruz. Dünya son 150 yıldır özellikle gelişmiş dünya akıl terini dökerek bizlerin geri kalmış ülkelerin, gelişen ülkelerin alın terini ne yazıkki acımasızca sömürdü ve sömürmeye devam ediyor” diye konuştu.

'1 MİLYON 100 BİN GENÇ İŞSİZ'

İlaç sanayisinin yerli ve milli boyuta yükselmesi için yanlarında olmaya gayret ettiklerini kaydeden Müezzinoğlu şöyle konuştu:

"Özellikle yerli insilün bizi en çok heyecanlandıran bir konuydu. Epeyce yorulduk, zaman zaman sizleri üzdük. Paylaşarak bu kazanımı sağladık. Ülkem adına mutluyum, geleceği adına da umutluyum. Daima sizlerin yanınızda olacağız. Türkiye dünya ile yarışan bir ülkedir. Büyük Türkiye milleti, büyük muhasır medeniyet seviyesinin üzerinde yürüyebilecek gücü de var, iradesi ve dinamiği de vardır. Ülke olarak genç bir nüfusumuz var. Bu alanda gençlerimiz ile geleceğe muasır medeniyet seviyesine ulaşacağız. Önümüzdeki süreçte nitelikli gençlik ve nitelikli genç istihdamına özel planlar hazırlıyoruz. 2016 yılında yaşadığımız olağanüstü olumsuzların sıkıntılarını geride bıraktık. Artık Türkiye yüzde 5’lerin üzerine çıkan büyümeleri yakaladı. İstihdamda da çok hızlı artışları yakaladık. Yüzde 13’lere yükselen işsizlik oranları, yüzde 11.7’lere indi. Gelecek ayın rakamı ise inşallah yüzde 11’lerin altına inecektir. Hızla tek haneli rakamlara inmiş olacağız. İşsizlik ile yaptığımız bu mücadele de bizim temel sorunlarımızdan birisiydi. Yüzde 24’lerden yüzde 21’lere indirdiğimiz genç işsiz kitlemiz var. Bu genç işsiz kitlemiz yaklaşık 1 milyon 100 bin nüfusa sahip. Bu gençlerimizin bir çoğu da üniversite ve lise mezunudur. Bunların tamamı genç ve sağlıklı, diğer taraftan da eğitimlidir. Bunları nitelikli elamanları, üreticileri çalışanları yapmak, nitelikli girişimci olmaları ile projelerle destekte bulunacağız. 1 milyon 100 bin eğitimli insanımızı alanlarında çok daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarını tamamlıyoruz. Bayramdan sonra eylem planlarımızı sizlerle paylaşacağız. Türkiye’nin yarınları daha iyi olsun diyoruz. Ülkenin potansiyeli bu anlamda var. Bu ülkenin potansiyeline inanan asla kaybetmez.”