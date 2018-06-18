Bakan Ağbal: Bütçe Ocak - Mayıs döneminde 20,5 milyar lira açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Merkezi yönetim bütçesi mayısta 2,7 milyar lira fazla, ocak-mayıs döneminde ise 20,5 milyar lira açık verdi." dedi.

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