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27 AĞUSTOS 2017 PAZAR - YIL: 48

Bakan Ağbal’dan 7 Eylül uyarısı

20 Ağustos 2017, Pazar 14:16
Maliye Bakanı Ağbal, 2B ve Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de biteceği uyarısında bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaptığı açıklamada, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen ve devlet ile vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturan 6292 sayılı Kanun uyarınca, Orman Kanununun 2. maddesinin (b) fıkrası kapsamındaki taşınmazlardan bugüne kadar 666 bin hak sahibine yaklaşık 482 bin taşınmazın satıldığını ifade etti. Söz konusu satışların toplam değerinin 9,5 milyar lira olduğunu aktaran Ağbal, bu bedelin 6,5 milyar lirasının tahsil edildiğini, geri kalan kısmının ise taksitler halinde ödendiğini söyledi. 

Bu kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ve taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 aylık ek süre tanıdıklarını hatırlatan Ağbal, “Bu süre 7 Eylül 2017'de sona eriyor. Vatandaşlarımıza bilgilendirici mesajlar gönderdik. Bu mesajlarla, erken ödeme halinde faiz indiriminden yararlanılacağı konusunda hak sahiplerini bilgilendirdik.” diye konuştu.

"25 bin 200 kişiye 32 bin taşınmaz satıldı" 

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yine aynı kanunla çözüme kavuşturulan Hazine'ye ait tarım arazilerinin kiracılarına, kullanıcılarına ve paydaşlarına satışı uygulamasında rayiç bedel ve hak sahiplerini belirleme çalışmaları tamamlanan illerde satışlara başlandığını bildirdi.

Bu uygulamayla vatandaşlara büyük bir imkan sunduklarının altını çizen Ağbal, “Söz konusu uygulama kapsamında, Türkiye genelinde bugüne kadar yaklaşık 25 bin 200 kişiye toplam 32 bin taşınmaz, 399 milyon lira bedelle satıldı ve bu bedelin 182 milyon lirası tahsil edildi.” ifadelerini kullandı.

Bayram tatiline dikkat

Ağbal, 2B ve Hazine'ye ait tarım arazileri için başvuru ve ödeme süresinin 7 Eylül’de bittiğini hatırlattı. Bu zamana kadar başvuru yapmayanların 7 Eylül’e kadar yapmaları halinde hak sahibi olacağını, ödemelerini kaçıranların da ödeme yapmaları halinde arazilerini alabileceğini belirten Ağbal, “Bu son şans. Hak sahibi olan ve olabilecek tüm vatandaşlarımızı bu büyük imkandan yararlanmaya davet ediyorum. Başvuru ve ödeme için önümüzdeki hafta ve bayram tatilinden sonra 3 gün var. Hiçbir vatandaşımızın hakkını kaybetmesini istemiyoruz. Bu nedenle herkesin bayram tatilini de dikkate alarak, başvuru ve ödemelerini yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: naci ağbal, maliye bakanı
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