Bakan Ağbal: Ekonomi tek elden yönetilmeli

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye’de ekonominin tek elden yönetilmesi gerektiğini söylerken “Tecrübelerimizi farklı yapıları dağıtmak yerine tek elden emir komuta zincirinde götürmemiz lâzım” dedi.

Ağbal, TCMB’nin bağımsızlığı aynı şekilde devam edeceği konusunda kararlı olduklarını belirterek, ‘’Ekonomi tek elden yönetilmeli, ekonomi yönetiminde dağınık yapı varsa koordinasyon kurulmalı ama tecrübelerimiz farklı yapıları dağıtmak yerine tek elden emir komuta zincirinde götürmemiz lazım. Para politikasını uygulayan Merkez Bankası, kurumsal araç bağımsızlığına sahip olacak. Ekonomi politikalarında ‘yeni normal’e uygun finansal politikaları oluşturacağız, sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası uygulayacağız. Türkiye’nin büyümeye ihtiyacı var, artan işgücü talebine bağlı olarak büyümemiz lâzım, potansiyele de sahibiz.’’diye konuştu.

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.