Bakan Ağbal: Vatandaşın etine dokundurtmam

Maliye Bakanı Ağbal, et fiyatlarında KDV indirimi yapılmasına yönelik taleplere ilişkin "Kusura bakmasın kimse, vatandaşın sofrasına gelen eti de vatandaşa en düşük maliyetle sağlamak önce bizim görevimiz. Vatandaşın etine dokundurtmam" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Ticaret Odası (ATO) Aylık Olağan Meclis toplantısında yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtladı.

Et fiyatları

Piyasadaki ette üretici fiyatlarıyla market fiyatları arasında uçurum olduğunu vurgulayan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada kimse devlete, hükümete akıl vermeye kalkmasın. Otursun. Burada üretici, üretimden tüketim zincirine kadar, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Gıda Komitesi olarak da süreci baştan sona analiz edeceğiz ve burada haksız bir takım kazançlar varsa devlet bunların üzerine gidecek. 'Vergi indirimi olsun, fiyatlar aşağı düşer' diyenlerin geçmişte biz vergiyi indirdikten sonra o indirdiğimiz vergiyi nasıl kazançlarını tekrar artırmak için kullandıklarını da gördük. Bunu makarna için söylemiyorum. Bugün et ile ilgili bir tartışma var. Bakıyorum, güzel güzel akıl verenler var. O akıl verenlere ben de akıl veriyorum, işinize gücünüze bakın. Devlet her zaman KDV oranlarını düşürür. Ama siz önce kendi işinizi gözden geçirin. Vatandaştan haksız kazanç da elde etmeyin."

Aynı otomobili farklı yerlerden alıp farklı yerlere satışlarında vergi oranlarında farklılık oluştuğunu, bunun KDV çalışmasında tek bir noktada birleştirileceğini de anlatan Ağbal, "motorlu araç satıcılarının 20 bin liraya aldığı otomobili 22 bin liraya sattığında kar ettiği tutarın değil, toplam tutarın vergisini ödediğinin" belirtilmesi üzerine de bu konudaki yanlışın düzeltileceğini belirtti.

Ağbal, Ankara Hali'nin taşınmasına yönelik destek taleplerine ilişkin "Halin taşınması bir zorunluluk haline geldi. Bu konuyu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek Beyle görüşüyoruz. Ankara'ya hizmetlerini biliyorum. Kendisiyle istişarelerde bulunalım. Uygun çözümü Ankara Büyükşehir Belediyesiyle birlikte geliştiririz, Başkanımızla, sizlerle beraber otururuz, bir neticeye bağlarız." ifadelerini kullandı.

Sektör olarak bu işte herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini ifade eden Ağbal, devletin bu iş için başını taşın altına soktuğunu, tarımsal destekleri hayata geçirdiğini söyledi. Ağbal, bu konuda bir sorun olduğunu dile getirerek, "İthalat hiçbir zaman kalıcı bir politika değildir. İthalat hiçbir zaman için bir çözüm değildir. Tam tersine biz ithalata karşıyız ama kusura bakmasın kimse, vatandaşın sofrasına gelen eti de vatandaşa en düşük maliyetle sağlamak en önce bizim görevimiz. Vatandaşın etine dokundurtmam. Vatandaşın eti, sütü oldu mu herkes biraz daha düşünecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik: Etteki fiyat indirimi üreticiyle ilgili değil

Bakan Çelik "Diyorlar ki 'Sayın bakanım etin fiyatını 22,5 liraya indirdin, biz üretici olarak ne yapacağız?' Değerli kardeşim bu fiyat indirimi seninle ilgili değil. Bu fiyat indirimi geçici" dedi.

Et fiyatlarındaki artış

Et ve Süt Kurumunun bir regülasyon kurumu olduğunu belirten Çelik, "Piyasayı regüle edecek, dengeleyecek bir kurum. Diyorlar ki 'Sayın bakanım etin fiyatını 22,5 liraya indirdin, biz üretici olarak ne yapacağız?' Değerli üretici kardeşim, bu fiyat indirimi seninle ilgili değil. Bu fiyat indirimi geçici, piyasada spekülatif oyunlarla köşe dönmeye çalışanlara karşı kurumun almış olduğu bir tedbirdir." dedi.

Bir geçiş döneminde olduklarını hatırlatan Çelik, "Bu geçiş döneminde tatlı karlara, kısa metrajlı karlara alışık insanları, unsurları ortadan çıkarmak için bu tür manevralara mutlaka ihtiyaç vardır. Yoksa sizin hayvanınızın kaç liraya mal olduğunu, kilosunun kaça mal olduğunu biz milimetrik olarak hesap ediyoruz. Buna göre de sizin zarar etmeyeceğiniz şekilde piyasa ayarlamalarını yapıyoruz. Bundan herkes müsterih olabilir." diye konuştu.

Bakan Çelik, törenin ardından beraberindekilerle merkezi gezdi ve ilk embriyo transferini gerçekleştirdi.