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2 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

Bakan Dönmez: Türkiye muafiyet gösterilecek ülkeler arasında

02 Kasım 2018, Cuma 18:11
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(İran'a yaptırımlar) Türkiye'nin muafiyet gösterilecek ülkeler arasında olduğunu biliyoruz. Ancak detaylar henüz elimize ulaşmadı." dedi. Dönmez, "Bu pozitif açıklamadan (ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran açıklamaları) dolayı memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dönmez, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, akşam saatlerinde, İran'a uygulanacak yaptırımlara ilişkin açıklamasına değinen Bakan Dönmez, "Sayın Bakanın, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülkeye dönük yaptırımların kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına yönelik bir açıklaması olmuş. Öncelikle bu pozitif açıklamadan dolayı aslında memnuniyetimi ifade etmek istiyorum." dedi.

Dönmez, öteden beri zaten ABD'nin bu yaptırımlarının Türkiye gibi komşu ülkelerde barış, huzur ve ekonomiyi olumsuz etkileyebileceğini ifade ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Hem Dışişleri, hem Enerji Bakanlığımızın hem de ilgili tarafların ABD'de yetkililerle yaptığı müzakerelerde bu konunun altını özellikle çizmiştik. Türkiye'nin arz güvenliği açısından komşu ülkeleriyle petrol ve doğal gaz ticaretinin önemini vurgulamıştık. Gelinen bu noktada anlaşılan o ki bizim öteden beri ifade ettiğimiz tezlerimizin de karşı tarafta belli bir noktada kabul edildiği anlaşılıyor. Varılan bu noktanın bölgenin barış, huzur ve istikrarına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum. Şu anda bize gelen bilgiler Türkiye'nin de (muafiyet alan ülkeler) içerisinde olduğu şeklinde ama detayları bize henüz ulaşmadı. Detaylar geldikten sonra ilave açıklama ve yorumlarda bulunabiliriz. Bu karar memnuniyet verici."

AA

Etiketler: türkiye, iran, yaptırım
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