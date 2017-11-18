Bakan, taşeron işçiler için tarih verdi

Son günlerin en çok konuşulan konularından olan taşerona kadro verilmesi konusu, işçiler tarafından heyecanla araştırılıyor. İnternet üzerinde sık sık "taşerona kadro verilecek mi?" diye araştıran vatandaşlar, taşeron konusundaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki taşerona kadro verilecek mi? Taşerona kadroda son durum ne?

Taşeron işçi konumunda çalışan vatandaşlar, son günlerin en çok merak edilen konularından olan taşerona kadro konusunda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Taşerona kadro verilmesi ile ilgili konuşan Bakan'ların ve sendika başkanlarının açıklamalarını takip eden vatandaşlar, "taşerona kadro verilecek mi?" diye araştırıyor. Peki taşerona kadroda son durum ne?

BAKAN SARIEROĞLU TAŞERON İÇİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, geride bıraktığımız haftada taşerona kadro konusunda iki açıklama yapmış ve işçileri heyecanlandırmıştı. Son olarak bir açıklama daha yapan Bakan Sarıeroğlu, "Düzenleneme 10 gün içerisinde Meclis'e getirilecektir." ifadelerini kullandı. Bakan Sarıeroğlu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada da bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşların kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacaklarını söylemişti.

Bakan Jülide Sarıeroğlu, Maliye Bakanlığı ile taşeron işçilerle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sayın Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara arz edeceğiz, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2018 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Taşeron işçilerle ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını yineleyen Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Tabii bu zor bir konu. Geçmiş dönemde çalışma yapılmış ve disipline edilmeye çalışılmış bir alan. Sendikalara üye olma hakkı getirilmiş, toplu sözleşme hakkı getirilmiş, kıdem tazminatı güvence altına alınmış. Diğer taraftan ihalelerin üç senelik olarak yapılmasıyla ilgili düzenlemeler gerçekleştirilmiş ama şu anda bir süreç var. Maliye Bakanlığımızla birlikte gerekli sunumlarımızı, çalışmalarımızı yaptık. Sayın Başbakanımıza ve ilgili mekanizmalara arz edeceğiz, ondan sonra kamuoyuyla paylaşacağız, bir de paydaşlarımızla görüşeceğiz."

Sarıeroğlu, taşeron sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve gündemlerinde taşeron süreci olduğunu vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Taşerondaki kardeşlerimizin taleplerini, ihtiyaçlarını çok iyi biliyorum. Göreve geldiğimizde hemen çalışmaya başladık. Konuyu farklı mecralara çekmeye çalışan kesimler var ama Sayın Başbakanımız grup toplantısında gerekli açıklamayı yaptı. İnşallah bu sene bitmeden taşeronda çalışan vatandaşlarımızı kamuda istihdamlarıyla ilgili çalışmayı tamamlayıp gereğini yapacağız."