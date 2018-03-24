"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MART 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Bakan Tüfenkci'den döviz uyarısı

24 Mart 2018, Cumartesi 13:22
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD'nin Çin mallarına 50 milyar dolarlık gümrük vergisi getirmesiyle yükselişe geçerek rekor kıran dolar ile euro ile ilgili yatırımcıları uyardı. Yatırımcılardan sakin olmalarını isteyen Tüfenkci, "Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Okulu programına katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,  “Kredi derecelendirme kuruluşları var. Bunların sayıları çok sınırlı. Onlar da kendi açısından, ülkeleri, kurumları, şirketleri kredibilite açısından sınıflandırıyorlar. Baktığımız zaman Türkiye'nin kredi derecelendirme kuruluşlarındaki not ortalamasıyla, ülke gerçekleri arasında çok farklı pozisyonlar, uçurumlar olduğunu görüyoruz. Son yıllarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminde sonra Türkiye'nin notunu düşürme açısından bir çok kredi derecelendirme kuruluşu adeta yarış içerisine girdi. 2017'de büyüme tahminleri yaptılar. Bu kredi derecelendirme kuruluşları, hatta Dünya Bankası, IMF; hiçbirisinin 2017 öngörülerinin büyüme rakamları noktasında tutmadığını gördük. 2017 yılı içeresinde büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Niye? Çünkü onlar bizim almış olduğumuz tedbir ve teşvikleri fark edemediler, önemsemediler. Ama devreye soktuğumuz kredi garanti fonu da dahil olmak üzere ihracata verdiğimiz desteklerle, özellikle üretime, yatırımcıya verdiğimiz desteklerle beraber gerçekten Türkiye 2017'de yüzde hep 5'in üzerinde büyüdü. Üçüncü çeyrekte yüzde 11.1. inşallah dördüncü çeyrek ve yıl sonu büyüme rakamlarıyla yüzde 7.5'in üzerinde olacak" dedi. 

"Türkiye büyümeye devam edecek" 

Bakan Tüfenkci, Türkiye'nin 2018'e çok güçlü bir şekilde girdiğini ifade ederek, “Baktığımız zaman ihracattaki büyüme trendimiz artarak devam ediyor. Üretim kapasitemiz yüzde 80'leri aştı. Bu tam kapasite çalışıyor demektir. Bu yeni yatırımların ihtiyacının, iştahının artığını görüyoruz. Tüketici güven endekslerine baktığımızda bu anlamda da beklentiler, perakende sektörüne baktığımızda da bütünüyle 2018 için olumlu sinyaller alıyoruz. Yine dünyayı şaşırtacak şekilde Türkiye büyümeye devam edecek" dedi. 

"Normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz"

Dövizdeki artışlara karşı uyarıda bulunan bakan Tüfenkci "Son günler de göreceli olarak özellikle döviz piyasasında bir takım hareketlenmeler var. Ama ben buradan bir kez daha uyarmak istiyorum yatırımcıları. Sakin olmaları gerekir.  Bu gerçekten geçici bir takım zorlamalarla oluşturulmaya çalışılan fiyatlar. Çok yakın bir zamanda tekrardan eski seviyelerine döneceğini, normal piyasa şartları içerisine döneceğini de görüyoruz. Sakin sakin gitmek lazım, temkinli gitmek lazım" şeklinde konuştu.

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mağdurlar arasında milletvekilleri de var

    672 muvazzaf asker açığa alındı

    2 milyon kişi miras sorguladı

    TSK: Afrin tamamen temizlendi

    Akıncı Üssü davasında gerginlik

    Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü

    Ekonomi iki kelime: İyi değil

    İnternete RTÜK denetiminin dünyada örneği yok

    Manevi cihadın öncüleri, Nur talebeleri

    Erdoğan - Macron görüşmesinin detayları

    Boğaziçi'nde yaşanan olayla ilişkili 14 şüpheliden 12'si yakalandı

    Milliler, tek golle kazandı

    Verheugen: Türkiye'nin bir gün AB'ye üye olacağına eminim

    Afrin şehitlerinin cenazelerine ulaşıldı

    Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesini değerlendirdi

    Acı haber Batman'dan geldi

    ABD'den Menbiç açıklaması

    İKV Başkanı Zeytinoğlu: Acilen adım atılmalı

    Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi

    "Çiftlik Bank" ve benzeri yapılanmalar TBMM gündeminde

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Demir gibi zam
    Genel

    Ekonomi iki kelime: İyi değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ahmet Hakan'dan Doğan Medya'nın satılmasına ilk yorum
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bediüzzaman’ı ve Risale-i Nur’u anlamak
    Ahmet BATTAL

    Siyasal “İslâm” değil, siyasal “İslâmcılık”
    İslam YAŞAR

    Bediüzzaman'ı selamladı
    Cevher İLHAN

    “Mahkeme, en ziyâde bîtarafâne olmalı”
    Risale-i Nur'dan

    İslâm dünyasını geri bırakan altı hastalık
    Armağan Bahtiyar

    Bir ümittir yaşamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.