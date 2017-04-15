Bakanlık fındık alımına başlıyor

Tekelci mantığın fındık üreticilerini mağdur ettiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, önümüzdeki haftadan itibaren TMO bünyesinde fındık alımına başlayacaklarını duyurdu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantığın üreticileri mağdur ettiğini belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Çelik, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki ziyaretlerinin ardından fındık fiyatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

Fındık fiyatlarıyla ilgili maalesef tekelci bir mantığın üreticileri mağdur ettiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğimizi buradan ifade ediyorum. Üreticinin alın teriyle, üreticinin emeğiyle uğraşanlara bu anlamda gerekli cevabı vermiş olacağız. Fındığın hak ettiği değeri alacağı şekilde, üreticimizi memnun kılacak şekilde piyasada olacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Üreticilerimiz rahat olsunlar. Hükümetimiz, devletimiz her konuda olduğu gibi fındık konusunda da üreticimizin yanındadır."