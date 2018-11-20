Bakanlık fiyatı ikiye katlanan soğanın peşinde

Ülkenin soğan üretiminin yüzde 60’ını gerçekleştiren Ankara Polatlı’daki depoları inceleyen Ticaret Bakanlığı ekipleri, 24 depodan sadece üçünün satış yaptığını, diğerlerinin ‘fiyat daha da yükselecek’ diye beklediğini saptadı.

Ekiplerin raporunda, “24 adet depoda inceleme yapıldı. İnceleme yapılan depolarda 50 bin ton soğan bulunduğu tesbit edildi. 24 depodan sadece üç adedinde satışın yapıldığı, diğer depoların kilitli olduğu gözlemlendi” denildi. Milliyet’te yer alan habere göre, soğanın üreticiden çıkış fiyatının 2-2.5 lira aralığında, tüccar satış fiyatının ise 3 lira civarında olduğu belirtilen raporda, “Satış yapılan işletmelerin üçte bir oranında satış gerçekleştirdiği görüldü” denildi.

200 bin ton soğan depolarda

Gözlemlerin yanı sıra ekiplerin ilçede yaptığı görüşmelere ilişkin bilgilerin de yer aldığı raporda, ‘’Görüşmelerde soğan üretiminde hastalık yaşandığı ve tarladan çıkan soğanın yüzde 20-30’unun kayba uğradığı belirtildi. Polatlı Ziraat Odası Başkanlığı ile Tarım Orman Bakanlığı Polatlı İlçe Müdürlüğü yetkilileriyle yapılan görüşmede yaklaşık 200 bin ton soğanın depolarda tutulduğu bildirildi.’’