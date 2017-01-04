Bal Yayla Balı

Ballar üretildiği yöredeki çiçeklerin özelliklerini. Çiçek ballarının tadaları, kaliteleri birbirinden farklıdır. Farklık yerlerde , yörelerde üretilen üretilen çiçek ballarını birbirine karıştırmamak gerekir. Bal hangi yerde, yörede üreliyorsa o yörenin , çiçeğin özelliğini taşımalı, doğası bozulmamalıdır.

Çiçek balı bazı yerlerde, bereketli ovalarda bol miktarda üretilir. Bazı yörelerde ise bilhassa yaylalarda üretilen daha az miktardadır. Bunun nedeni ise elverişsiz hava şartları olmakla birlikte, çiçek florası olarak sadece yer çiçeklerinin olması, meyve ağaçlarının olmadığı, her çiçekten bal alamadığı bir durumdur. Meyve çiçeklerinde bal özü ve çiçek nektarı yayla çiçekleri ve kır çiçeklerine göre daha fazladır

Yayla balı üretiminde verim , ovada üretilen ayçiçek balı ve narenciye balı kadar fazla değildir. Yayla Çiçek Balında kalite , ovada üretilen çiçek balından kat be kat daha kalitelidir. Yayla balında bal analizi rapolarında polen sayısı, prolin değeri, diastaz sayısı ova ballarına göre çok yüksektir. Doğal şeker oranı sakkaroz değeri de çok daha azdır.

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