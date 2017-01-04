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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Bal Yayla Balı

04 Ocak 2017, Çarşamba 08:30

Ballar üretildiği yöredeki  çiçeklerin  özelliklerini. Çiçek ballarının tadaları, kaliteleri birbirinden farklıdır. Farklık yerlerde , yörelerde üretilen üretilen çiçek ballarını birbirine karıştırmamak gerekir. Bal  hangi yerde, yörede üreliyorsa o yörenin , çiçeğin özelliğini taşımalı, doğası bozulmamalıdır.

Çiçek balı bazı yerlerde, bereketli ovalarda bol miktarda üretilir. Bazı yörelerde ise bilhassa yaylalarda üretilen daha az miktardadır. Bunun nedeni ise elverişsiz hava şartları olmakla birlikte, çiçek florası olarak sadece yer çiçeklerinin olması, meyve ağaçlarının olmadığı, her çiçekten bal alamadığı bir durumdur. Meyve çiçeklerinde bal özü ve çiçek nektarı yayla çiçekleri ve kır çiçeklerine göre daha fazladır

Yayla  balı üretiminde verim , ovada üretilen ayçiçek balı ve narenciye balı kadar fazla değildir. Yayla Çiçek Balında kalite , ovada üretilen çiçek balından kat be kat daha kalitelidir. Yayla balında bal analizi rapolarında polen sayısı, prolin değeri, diastaz sayısı ova ballarına göre çok yüksektir. Doğal şeker oranı sakkaroz değeri de çok daha azdır.

Bal , Polen, Anzer Balı , Anzer Poleni, Arı poleni, Yayla Balı , çiçek balı çeşitlerinde  Bal Anzer en kaliteli ürünleri satmaktadır.

İrtibat için www.BalAnzer.com dan irtibat kurabilirsiniz.

 

 

Etiketler: bal, anzer balı, yayla balı, çiçek balı
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