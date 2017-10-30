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5 KASIM 2017 PAZAR - YIL: 48

Bankaların keyfine diyecek yok: 9 ayda 37 milyar kâr!

30 Ekim 2017, Pazartesi 22:15
Bankacılık sektörünün Eylül 2017 döneminde net kârı 37,18 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde kar 29,04 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.

DÜNYA‘nın haberine göre; BDDK’dan yapılan açıklamaya göre, Eylül 2017 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 53 milyar 882 milyon TL olarak gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 322 milyar 846 milyon TL (yüzde 11,8) arttı.

Eylül 2017 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 993 milyar 944 milyon TL, menkul değerler 375 milyar 730 milyon TL oldu.

2016 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,8 ve krediler yüzde 15,0 oranında artarken, menkul değerler toplamı yüzde 6,9 oranında arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2016 yılsonuna göre yüzde 12,5 artışla 1 trilyon 635 milyar 260 milyon TL oldu.

Sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,2, çekirdek sermaye yeterliliği oranı yüzde 14,41 olarak gerçekleşti.

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  • halil

    30.10.2017 23:56:00

    millet ekonomik güven ortamı yok diyor yatırım yapmıyor. orta halli ev-araba borcunu ödeme derdinde bankaya çalışıyor. eee durgun ekonomi belirtilerini gösteriyor. kötüye gidiş bariz ama hükümet hala kamu israfına dur demiyor.

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