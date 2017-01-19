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19 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Başbakan Yardımcısı Şimşek: Kötümser olmak için bir sebep yok

19 Ocak 2017, Perşembe 14:32
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 47. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere gittiği Davos'ta, Bloomberg-Habertürk TV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davos'taki forumda ele alınan korumacılık, ekonomik eşitsizliğin giderilmesi gibi konuları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Şimşek, korumacılığın dünya ekonomisi için önemli bir tehlike ve tehdit olduğunu söyledi.

Yatırımcılara "Türkiye'nin önü açık" mesajı

Yatırımcıların Türkiye algısına yönelik soru üzerine Şimşek, ülkenin son birkaç yıldır büyük felaketlerin eşiğinden döndüğünü, bir taraftan hain darbe girişimi, bir taraftan yaşamsal tehdide dönüşen çok boyutlu terör saldırılarının Türkiye'nin gündemini, ülkenin dış algısını etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin hızlı bir şekilde yapısal gündemine odaklanacağını ve 2013 yılının ortasından itibaren yoğunlaşan saldırıların yoğun olduğu dönemi geride bırakacağını vurgulayan Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"4 seçim yapmışız, bütün bu felaketler, yanı başımızdaki coğrafyadaki gelişmeler, tüm bunlar Türkiye'yi etkiledi ama bir kelimeyle özetleyin derseniz Türkiye ekonomisini 'yüksek direnç' derim. Büyük bir direnç gösterdi Türkiye ekonomisi. Evet şu anda bir yavaşlama söz konusu, birtakım sıkıntılar var, piyasada dalgalanmalar var fakat bir başka ekonomi olsaydı, bu kadar iç ve dış şoklara maruz kalsaydı, inanın çok çok daha kötü bir performansla karşı karşıya kalırdı. Türkiye önümüzdeki birkaç aylık süreci atlatıp, referandum belirsizliği ortadan kalkar kalkmaz, ben inanıyorum ki tekrar bir toparlanma sürecine girecektir ve tekrar güçlü reform uygulamalarıyla bir cazibe merkezine dönüşecektir. Çünkü Türkiye'nin temellerinde bir değişiklik yok, genç bir nüfus, muazzam bir girişimcilik ruhu.. Bizim coğrafyamız şu anda bir yük gibi ama aslında coğrafyamız bir yük değil, ciddi bir değer. Belki iki üç yıl sonra Ortadoğu'nun yeniden inşasını konuşuyor olacağız. O yüzden kötümser olmak için bir sebep olmadığını söylüyoruz. Anayasa değişikliği ile birlikte Türkiye'nin önünün açık olduğunu ifade ediyoruz."

"Anayasa değişikliği küresel normlara uygun dizayn edildi"

Anayasa değişikliği görüşmelerine yönelik soru üzerine de Şimşek, Meclis ayağında bir sorun olmadığını söyledi. Bunun önemli bir eşik olduğunu dile getiren Şimşek, "Ondan sonrası milletimizin kararı. Ben inanıyorum ki milletimiz uzun vadeli istikrardan yana bir tavır koyacak." dedi.

Sistemin küresel normlara uygun dizayn edildiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Anayasa iyi tasarlanmış, Meclis denetim yapacak, yasama görevini yapacak. İcra, Cumhurbaşkanlığı liderliğinde hızlı karar verecek, esnek olacak, güçlü ve istikrarlı olacak. Yargı, sadece bağımsız olmayacak tarafsız da olacak. Ben inanıyorum ki muhtemelen nisan başı gibi bakılıyor, bir referandumla milletimizin 'evet' demesiyle birlikte Türkiye'nin önü açılacak. Çok güçlü bir yol haritamız var. 2016 gibi zor bir yılda bile birçok konuda reform yaptık. Şimdi bizim vergi reformundan, yargının devamına, eğitim reformunun köklü bir şekilde uygulanmasına kamu personel rejimine bütün bu reform çabalarına güçlü bir şekilde devam etmemiz lazım. Şu anda anayasa değişikliği esas gündemdir, bu da başlı başına reformdur. Bu uzun vadede Türkiye'de yönetimde istikrarı, temsilde adaleti geliştirecek, teminat altına alacak çok kritik bir reformdur."

AA

Etiketler: mehmet şimşek, türkiye, kriz
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