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15 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Başkanların lüks araç saltanatı sona eriyor

15 Eylül 2018, Cumartesi 00:13
Belediye başkanları ve mahalli yöneticilerin kullandıkları lüks araçlar tartışma konusu olunca AKP’den uyarı geldi.

Yeni dönemde tasarrufun büyük önem taşıdığı, her alanda tasarruf yapılması gerektiğini ifade eden parti kurmayları, belediyelerin her konuda daha dikkatli olması gerektiği mesajını verdi. AKP, mahalli seçimlere giderken mevcut belediye başkanlarının kamuoyunun dikkatini çeken uygulamalarına çeki düzen vermeleri konusunda karar aldı. Nuray Babacan’ın Hürriyet’te yer alan haberine göre, belediye başkanları ve yerel yöneticilerin kullandıkları lüks araçlar tartışma konusu olunca uyarı yapıldı. Bu uyarı üzerine, yerelde belediye başkanları araçlarını değiştirme ve havuza devretme kampanyası başlattı. Yeni dönemde tasarrufun büyük önem taşıdığı, her alanda tasarruf yapılması gerektiğini ifade eden parti kurmayları, belediyelerin her konuda daha dikkatli olması gerektiği mesajını verdi. Belediye başkanları, lüks araç kullanımının yanı sıra, seçmene değmeyen projeler konusunda da uyarıldı ve belediye kaynaklarını boşa harcamamaları istendi.

Etiketler: belediye, makam aracı
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