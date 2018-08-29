CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Betona, ranta ve imara aktarılan kaynaklar insanların sağlıklı bir çevrede yaşaması için harcanmalı.”

Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 100 bin konut için başlatılan kampanyayı, “Batık inşaatları kurtarma projesi” olarak niteledi. “Çevre ve Şehircilik Bakanı aslî görevlerini unutup, emlak pazarlamacılığına soyunmuştur.” ifadesini kullanan Karaca, “Betona, ranta ve imara aktarılan kaynaklar, insanların sağlıklı bir çevrede yaşaması için harcanmalı.” değerlendirmesini yaptı.

BETON KRİZİ

Karaca, şunları kaydetti: “Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krizin temel nedeni, baktığı her yerde rant ve beton gören siyasî anlayışın eseri bulunuyor. Bu anlayış değişmeden insanlardan fedakârlık beklemek hiçbir anlamlı sonuca yol açmayacağı gibi Bakanlığın daha önceki projelerinde de gördüğümüz gibi müteahhitlere verilen garantiler kamu kaynaklarının da israf edilmesine yol açmaktadır. Konut kampanyalarıyla batık inşaat şirketlerini kurtarmanın, yurttaşlarımızın pazar sepetini doldurmasına hiçbir faydası olmayacaktır.”