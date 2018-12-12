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12 ARALIK 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Batık kredi pazarı 41 milyara ulaştı

12 Aralık 2018, Çarşamba 17:24
Bankalar 2018’de 5, toplamda 41 milyar TL’lik batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine sattı. Borç tahsilatı için bekleyen 3.5 milyon adet dosya bulunuyor.

Bankalar 2018’de 5, toplamda 41 milyar TL’lik batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine sattı. Borç tahsilatı için bekleyen 3.5 milyon adet dosya bulunuyor. Cumhuriyet’ten Emre Develi’nin haberine göre bankalar, giderek artan batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine satıyor. Kredileri yaklaşık yüzde 5 bedelle satın alan şirketler, takipteki vatandaşlara ulaşıp borçları uzun vadelere yayarak tahsil etmeye çalışıyor. Varlık Yönetim Şirketleri Derneği (VYŞD) Başkanı Selçuk Tuncalı’nın paylaştığı verilere göre, bankalar 2018’de 5 milyar TL’yi aşan miktarda batık kredilerini varlık yönetim şirketlerine sattı. Son üç yıldaki satış 20 milyar TL’yi aştı. Aralık 2018 itibarıyla varlık yönetim şirketlerinin elindeki sorunlu kredi büyüklüğü 41 milyar TL’yi aşarken, sorunlu kredi dosya sayısı yaklaşık 3.5 milyona ulaştı. Tuncalı, ekonomideki olumsuz gelişmelerin varlık yönetim şirketlerinin tahsilatlarını da olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Diğer borçlar da satışa çıkabilir 

VYŞD Başkanı Selçuk Tuncalı, bankalardaki sorunlu krediler dışındaki alacakların da satın alınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Banka kredileri dışında telekom, enerji, teknoloji ve belediye alacaklarının satın alımı konusunda çalışmalar devam ediyor. Eğer bir müşterinin bankaya borcu varsa aynı zamanda elektrik, Telekom gibi farklı kanallara borcu olma ihtimali de oldukça yüksek oluyor. Bu anlamda temel amacı sorunlu kredilerin yapılandırılarak tahsil edilmesi ve ekonomiye kazandırılması olan ve en önemlisi BDDK tarafından denetlenen bir sektör olan varlık yönetim sektörünün bu alanda hizmet sunabilmesi büyük önem taşıyor. Sektör yurt dışında da böyle çalışıyor.” diye konuştu.

Etiketler: kredi
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