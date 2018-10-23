Batık krediler 80 milyar TL’ye dayandı

Bankacılık sektöründe kredi hacmi düşerken batık kredi miktarı ise hızla artıyor.

Ağustos ayında takipteki krediler 80 milyar liraya dayandı. Sputnik’te yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) aylık verilerine göre, Ağustostaki 79 milyar 392 milyon liralık batık kredide en büyük pay 14.2 milyar TL ile toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetlerine aitken, batıkta ikinci sırada ise 12.6 milyar TL ile imalat sanayi bulunuyor. Üçüncü sırada ise 7 milyar TL’lik takipteki kredi miktarıyla inşaat yer alıyor. Bu yılın 8 ayında bankaların kullandırdığı toplam kredi miktarı ise 2.7 trilyon TL’yi buldu. BDDK günlük bankacılık verileri batık kredi hacmindeki yükselişin dramatik boyutlarda arttığını gözler önüne seriyor. 8 Ekim’de 80.1 milyar TL olan batık kredi miktarı 12 Ekim’de 81.9 milyar liraya, 16 Ekim’de ise 82.2 milyar TL’ye fırladı. Veriler yılbaşından bu yana takipteki kredi miktarının 18.2 milyar TL arttığını gösteriyor.

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KOBİ’ler iflâsın eşiğinde

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’ndan (TÜRKONFED) ‘KOBİ’ler iflâsın eşiğinde’ mesajı geldi. Sözcü’den Sayime Başçı’nın haberine göre, Anadolu’da büyük oranda aile işletmesi olarak devam eden KOBİ’lerin iflâs ve konkordato sarmalında olduğuna dikkat çeken TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, ekonominin artık kilitlendiğini vurguladı. Bu furyayı durdurmak için kriz anlarında önce küçük işletmelere el atılması gerektiğini kaydetti.