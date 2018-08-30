Bazı 'AVM'ler kapanabilir

Perakende sektörü temsilcileri dolar kararıyla tarihi bir dönüşüm yaşanacağını vurgularken, kontratların geriye dönük değiştirilemeyeceğini ve kademeli bir geçiş planlanması gerektiğini belirtiyorlar.

Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş ise, kanunun yürürlüğe girmesi durumunda kapanan AVM’lerin olabileceğini söyledi. Şu anda bile sıkıntıya düşen AVM’lerin olduğuna dikkat çeken Alkaş, “Ekonominin kuralıdır; başarılı olamayan çekilir. Dengeyi korumalıyız. Bu kriz diğerlerinden farklı. Sağlık ve alışveriş turizmini geliştirerek orta yolu bulmalıyız. Türk markalarını mağaza açmak için yurtdışına yönlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.Öte yandan AVM’lerin yüzde 60-70’inin dövizle kira aldığını söyleyen Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hulusi Belgü, “Bunun sebebi de bu AVM’lerin döviz ile borçlu olması. Bu durum nasıl dengelenecek. Berat Albayrak bu AVM’leri kapsam dışı tutacaklarına dikkat çekti. Bir diğer unsur da Türkiye’deki AVM’lere yabancıların 15 milyar dolar, yaklaşık 100 milyar TL’lik yatırımı var. Kaçmalarını istemeyiz. Bilakis perakendeciler yabancı yatırımcının Türkiye’ye daha fazla gelmesini ister” dedi.

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