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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

‘Belediyelerin görevi esnafla rekabet etmek değil’

20 Ekim 2018, Cumartesi 00:28
Esnaf ve sanatkarın devletle rekabet edecek gücü olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Hiçbir özel işletmenin devletle rekabet etmeye gücü yetmez. Devlet bu gücünü özel sektörün işini elinden alma yönünde kullanmamalı. Kamusal mal ve hizmetler dışında, özel sektörün ürettiği mal ve hizmetler devlet tarafından üretilmemeli. Özellikle Halk Ekmek satış noktaları aracılığıyla belediyelerin fırıncı, pastacı ve kahvehaneci esnafıyla rekabet etmesinin önüne geçilmeli” dedi.

Zincir marketlerden sonra esnafa en büyük darbeyi Halk Ekmek’in vurduğunu belirten Palandöken, “Belediyelerin bünyesinde faaliyet gösteren Halk Ekmek firmaları ucuz ekmek satmanın yanı sıra artık simit, poğaça, kurabiye, börek gibi unlu mamulleri de üretip satıyor. Sadece Ankara’da 9 tane satış noktası olan bu firmalar çay ve kahve satışı da gerçekleştirerek bir pastane ve kahvehane gibi hizmet veriyor. Bu durum, fırıncı esnafı başta olmak üzere, pastacı ve kahvehaneci esnafını zora sokuyor. Zaten zincir marketler ve AVM’lerle başa çıkmakta zorlanan esnafımıza bir de Halk Ekmek darbe vuruyor. Oysa belediyelerin görevi esnafla rekabet etmek değildir. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalmaya çalışan esnafımızın devlet eliyle satış yapan belediyelerle ve diğer kurumlarla rekabet edecek gücü yok. Eğer herkes kendi işini yaparsa sorun kendiliğinden çözülmüş olur” diye konuştu. 

Recep Gören - Ankara 

Etiketler: palandöken
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