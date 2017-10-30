Benzin ve motorine yine zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzin fiyatlarına gece yarısından geçerli olmak üzere benzin grubunda 12 kuruş, motorinde ise 17 kuruş zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

Dövizin son dönemdeki hızlı artışı sonrası benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyor. PÜİS’in internet sitesinden yapılan açıklamada; “31 Ekim 2017 tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 12 kuruş motorinde ise 17 kuruş fiyat artışı meydana gelmiştir” ifadesi kullanıldı. Zamlı fiyatların ardından İstanbul’da benzinin ortalama litre fiyatı 5.50 TL’ye, motorinin ise 4.93 TL’ye yükselecek. Benzin fiyatlarına en son 26 Ekim’de 9 kuruş zam yapılmıştı. Motorinde ise son zam 8 Eylül’de yapılmıştı.

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