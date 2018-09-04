Benzin zammı yine ÖTV’den

Benzinin litresine 51 kuruş, motorinin litresine 56 kuruş, LPG otogazın litresine 28 kuruş zam geldiği bildirildi.

Zam haberini Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından duyurdu. Benzine gelen zammın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi. Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarında aşırı yükselme yaşanınca 24 Haziran seçimlerinden önce sabitlenmişti. Bu kapsamda zamlar, ÖTV’den düşürülerek tüketiciyi doğrudan etkileyen pompa fiyatına yansıtılmıyordu. Ancak bayram tatili öncesinde bu uygulamaya son verildiği duyurulmuş, daha sonra akaryakıta yapılan ortalama yüzde 9’luk zam pompa fiyatına yansıtılmıştı. EPGİS’ten yapılan açıklamaya göre ÖTV’deki düzenleme tekrar uygulamaya konuldu.

Okunma Sayısı: 349

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.