Benzinden sonra motorine de zam geliyor

Benzine yapılan 13 kuruşluk zamdan sonra bir zam da motorine geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’nın (PÜİS) yaptığı açıklamaya göre, 11 Kasım’da geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

PÜİS twitter hesabından yapılan açıklama şöyle: Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 11 Kasım 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorinde 10-12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin litre fiyatı bu yılın ocak ayında 4,56 lira seviyesindeydi. Son zamla beraber motorinin litre fiyatı 5 liranın üstüne çıkmış olacak. Benzine 13 kuruş zam gelmişti Ankara’da litresi ortalama 5,53 liradan satılan benzinin litre fiyatı dün gece yapılan 13 kuruşluk zamla 5,66 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul’da 5,48 liradan 5,61 liraya, İzmir’de 5,50 liradan 5,63 liraya yükseldi. Son 10 ayda yapılan zamlarla benzinin deposuna gelen zam 20 lirayı buldu.

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