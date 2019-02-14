Benzine 15 kuruşluk zam baskısı

Benzine 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorinin pompa fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda benzin fiyatı yükseliyor. Benzinin ton fiyatı, 516 dolardan 530 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varili de 64 doları aştı. Dolar kuru, 5 TL 27 kuruş düzeyinde işlem görüyor. Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, bu gelişmeler benzinde zam baskısı oluşturdu. Hesaplamalara göre 15 kuruşluk bir zam gündemde. Zammın, bu gece yarısı pompaya yansıması bekleniyor. Motorinde, şimdilik bir zam ya da indirim görünmüyor. Motorinin pompa fiyatlarının stabil olduğu, fiyat değişimini gerektirecek bir oynaklığın söz konusu olmadığı belirtildi.

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