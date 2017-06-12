Benzine 6 kuruş indirim

Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,01 liraya, İzmir'de 5,10 liradan 5,04 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Motorinin litresinde en son 10 Haziran'da 8 kuruşluk indirim yapılmıştı. AA

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